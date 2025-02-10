Иран между войной и сделкой

Иранские комментарии по этой теме, на первый взгляд, схожи, но имеют при этом разные смысловые оттенки. Так, глава совета по международным отношениям и один из внешнеполитических советников Верховного аятоллы Хаменеи Камаль Харази утверждает, что у Ирана теперь есть необходимые возможности для производства ядерного оружия, и единственным препятствием является фетва (официальное письменное богословско-правовое заключение или решение, вынесенное религиозным авторитетом в исламе), которая это запрещает. Президент Пезешкиан в свою очередь заявляет, что, основываясь на фетве Верховного лидера, «мы никаким образом не стремились к созданию ядерного оружия и не будем его создавать». Вице-президент Ирана Мохаммад Джавад Зариф убеждает: «Если бы мы хотели создать атомную бомбу, мы бы давно ее создали».