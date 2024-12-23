Почему Иран столкнулся с острым дефицитом топлива

В то же время президент Ирана Масуд Пезешкиан в своем телеобращении 12 декабря призвал граждан снизить среднюю температуру в своих домах как минимум на 2 градуса Цельсия, чтобы помочь правительству справиться с энергокризисом. Он отметил, что потребление электроэнергии и газа в Иране в три раза превышает средний мировой показатель. «Это при том, что нам не хватает газа и электроэнергии для удовлетворения промышленных нужд», – добавил он.