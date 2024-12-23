Почему Иран столкнулся с острым дефицитом топлива

Почему Иран столкнулся с острым дефицитом топливаЭнергокризис обрушился на страну на фоне сложной геополитической ситуации на Ближнем Востоке
Из-за перебоев с электроснабжением в Иране не работают государственные и частные предприятия, часть госучреждений, власти на время закрыли образовательные учреждения, а учащихся перевели на онлайн-обучение, пишет The New York Times (NYT). Во тьму также погрузились автомагистрали и торговые центры.
Хотя Иран занимает второе место в мире по доказанным запасам газа, четвертое – по запасам сырой нефти, страна регулярно сталкивается с нехваткой топлива. Причиной этого, пишет издание, стали многолетние санкции, наложенные на Иран Западом из-за его ядерной программы, неэффективное управление, изношенность энергетической инфраструктуры, расточительное внутреннее потребление.
Еще 16 декабря иранское агентство Tasnim сообщил о сбоях в энергетической инфраструктуре Ирана. Тогда, по данным агентства, дефицит в 50 млн куб. м газа привел к остановке работы 17 электростанций в стране, что вызвало веерные отключения электроэнергии. Сейчас, по словам иранских чиновников, ежедневный дисбаланс вырос до 350 млн куб. м, что привело к сокращению потребления газа на 5–10% государственными учреждениями и примерно на 3% в стране.
В то же время президент Ирана Масуд Пезешкиан в своем телеобращении 12 декабря призвал граждан снизить среднюю температуру в своих домах как минимум на 2 градуса Цельсия, чтобы помочь правительству справиться с энергокризисом. Он отметил, что потребление электроэнергии и газа в Иране в три раза превышает средний мировой показатель. «Это при том, что нам не хватает газа и электроэнергии для удовлетворения промышленных нужд», – добавил он.
Правда, еще в сентябре председатель Иранского синдиката электротехнической промышленности Хассанали Тагизаде в разговоре с порталом Iran International опровергал утверждения о чрезмерном потреблении энергии в стране. По его данным, среднее ежегодное потребление электричества на душу населения в Иране составляет 1220 кВт ч, тогда как в Европе – 2120 кВт ч. А потребление электроэнергии на душу населения в секторе домохозяйств в Евросоюзе в 2022 г. составило 1584 кВт ч, следует из данных Евростата.
При этом глава Координационного совета промышленности страны (аналог Торгово-промышленной палаты) Мехди Бостанчи в разговоре с NYT заявил, что в стране сложилась катастрофическая ситуация с энергоснабжением. Она не похожа «ни на что, с чем когда-либо сталкивалась иранская промышленность ранее». По его оценкам, энергокризис может привести к сокращению производства на 30–50% и убыткам на десятки миллиардов долларов.
Блэкауты в Иране также привели к обесцениванию национальной валюты. По данным иранских СМИ, на иранском черном рынке за $1 давали 777 000 риалов, тогда как на момент избрания Пезешкиана в конце июля доллар стоил 584 000 риалов.
Энергокризис обрушился на Иран на фоне сложной геополитической ситуации на Ближнем Востоке после падения союзного Тегерану правительства Башара Асада в Сирии. Согласно исследованиям международного Института энергетики, в выработке электроэнергии Иран на 70% зависит от природного газа.
Энергокризис в Иране вызван плохим менеджментом, считает старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Владимир Сажин. По его словам, во многих отраслях иранской экономики доминирует Корпус стражей исламской революции (КСИР). «В его ведении находится около 25% иранской экономики, в том числе энергетика», – объяснил эксперт.
Иранская промышленность не может полностью импортозаместить западные технологии, необходимые для обновления энергетической инфраструктуры, соглашается научный сотрудник лаборатории «Центр ближневосточных исследований» ИМЭМО РАН Станислав Лазовский.
Другой причиной проблем, по мнению эксперта, является масштабный майнинг криптовалют, которому необходимы колоссальные затраты электроэнергии, субсидируемые государством. «Плата за электроэнергию и топливо не бьет по карману населения, но создает серьезный бюджетный дефицит из-за субсидий. Власти опасаются, что сокращение дефицита за счет повышения цен может привести к серьезным протестам в стране», – полагает эксперт.
Кроме того, отмечает Сажин, Иран остро страдает от «утечки мозгов». В условиях энергосбоев эксперт не исключил вероятность протестов на фоне тяжелых погодных условий. Как считает эксперт РСМД Кирилл Семенов, потенциал роста протестных настроений в Иране может быть связан не только с проблемой энергоснабжения, но и с падением уровня жизни, а недавние события в Сирии только усилили такие настроения.