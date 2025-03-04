Песков: Киев рискует потерять технику и разведданные при остановке помощи США

Reuters со ссылкой на источник сообщил, что военная помощь Украине со стороны США прекратилась около 4:30 мск 4 марта. Телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации Трампа передавал, что военная помощь останется замороженной до тех пор, пока украинская администрация не проявит готовность к мирным переговорам.