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Песков: Киев рискует потерять технику и разведданные при остановке помощи США

Ведомости

Украина потеряет технику, боеприпасы и разведданные при остановке американской военной помощи, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Большая часть всех поставок так называемой продукции военного назначения идет именно из США. Все разведданные, в основном данные спутниковой разведки и так далее, – все в основном идет по линии США», – отметил Песков.

По его словам, если военная помощь действительно будет приостановлена, то большую часть всех боеприпасов, всей техники, всех разведданных Киев потеряет.

4 марта президент США Дональд Трамп распорядился приостановить военную помощь Украине. В Белом доме пояснили, что такое решение является прямым ответом на поведение президента Украины Владимира Зеленского во время визита в Вашингтон 28 февраля.

Reuters со ссылкой на источник сообщил, что военная помощь Украине со стороны США прекратилась около 4:30 мск 4 марта. Телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации Трампа передавал, что военная помощь останется замороженной до тех пор, пока украинская администрация не проявит готовность к мирным переговорам.

28 февраля в Вашингтоне состоялась встреча Трампа и Зеленского. Предполагалось, что стороны подпишут соглашение по добыче редкоземельных металлов на Украине, но на приветственной пресс-конференции произошла ссора между Зеленским, Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Трамп и Вэнс заявляли, что украинская сторона неблагодарна за оказанную помощь.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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