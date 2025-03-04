Песков: Киев рискует потерять технику и разведданные при остановке помощи США
Украина потеряет технику, боеприпасы и разведданные при остановке американской военной помощи, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
«Большая часть всех поставок так называемой продукции военного назначения идет именно из США. Все разведданные, в основном данные спутниковой разведки и так далее, – все в основном идет по линии США», – отметил Песков.
По его словам, если военная помощь действительно будет приостановлена, то большую часть всех боеприпасов, всей техники, всех разведданных Киев потеряет.
4 марта президент США Дональд Трамп распорядился приостановить военную помощь Украине. В Белом доме пояснили, что такое решение является прямым ответом на поведение президента Украины Владимира Зеленского во время визита в Вашингтон 28 февраля.
Reuters со ссылкой на источник сообщил, что военная помощь Украине со стороны США прекратилась около 4:30 мск 4 марта. Телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации Трампа передавал, что военная помощь останется замороженной до тех пор, пока украинская администрация не проявит готовность к мирным переговорам.
28 февраля в Вашингтоне состоялась встреча Трампа и Зеленского. Предполагалось, что стороны подпишут соглашение по добыче редкоземельных металлов на Украине, но на приветственной пресс-конференции произошла ссора между Зеленским, Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Трамп и Вэнс заявляли, что украинская сторона неблагодарна за оказанную помощь.