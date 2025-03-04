Reuters: Египет предложил свой план по восстановлению Газы
Египет призвал принять его план по восстановлению сектора Газа, который позволит избежать переселения живущих там палестинцев. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.
Президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси рассказал, что его страна работала совместно с палестинцами над созданием административного комитета, который будет отвечать за поставки гуманитарной помощи и управление анклавом в течение того периода времени, необходимого для подготовки к возвращению Палестинской администрации.
План восстановления Газы включает в себя также концепцию застройки территорий жилыми комплексами и общественными центрами. Согласно проекту реконструкции, восстановление сектора Газа займет пять лет, а первый двухлетний план обойдется в $20 млрд и будет включать в себя строительство 200 000 единиц жилья.
Лидер Палестины Махмуд Аббас, возглавляющий Палестинскую администрацию, заявил, что одобряет египетский план, и призвал президента США Дональда Трампа поддержать его.
Источник Reuters, близкий к чиновникам из Саудовской Аравии, заявил, что ключевой проблемой в принятии плана по Газе является вооруженное присутствие палестинской группировки «Хамас» в анклаве. По словам источника, Израиль вряд ли будет возражать против того, чтобы Палестинская администрация взяла на себя ответственность за восстановление Газы, если «Хамас» уйдет с политической арены.
5 февраля Трамп заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Беньямином Нетаньяху о желании предоставления США долгосрочного управления сектором Газа с последующим превращением анклава в «Ривьеру Ближнего Востока».
11 февраля Трамп заявил на встрече с королем Иордании Абдаллой II, что, хотя Вашингтон не будет покупать сектор Газа на деньги американских налогоплательщиков, США будут владеть анклавом. По словам президента США, в конечном результате экономическое развитие в Газе будет «в очень крупных масштабах, возможно, даже в крупнейших масштабах». Трамп говорил, что там будет построено «много хороших объектов, включая отели, офисные здания, жилые дома и многое другое».