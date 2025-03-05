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Администрация Трампа рассматривает продажу штаб-квартир ФБР и минюста США

Ведомости

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность продажи некоторых знаковых объектов государственного имущества США, в том числе штаб-квартиры министерства юстиции, ФБР и здания, в котором когда-то располагался роскошный отель Трампа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на соответствующее заявление.

Управление общих служб США, которое заведует федеральной собственностью, заявило, что выявило 443 объекта общей площадью более 80 млн кв. футов, которые «не являются ключевыми для государственных операций» и могут быть проданы.

Здание имени Эдгара Гувера, который занимал пост директора ФБР с 1924 по 1972 г., было возведено в 1975 г. и является штаб-квартирой агентства. Министерство юстиции располагается в здании площадью 110 000 кв. м, построенном в 1935 г.

В список также вошло историческое здание главного почтамта, возведенное в неороманском стиле в 1899 г. С 2013 г. оно было сдано в аренду компании, которая после капремонта открыла там отель Trump International Hotel. Но в 2022 г. права на аренду здания продали, открыв там отель Waldorf Astoria.

Кроме того, в числе объектов, рассматриваемых для потенциальной продажи, указаны штаб-квартира американского общества Красного Креста, а также здания министерства труда и министерства жилищного строительства и городского развития США.

На прошлой неделе налоговая служба США сообщила во внутреннем меморандуме, что начнет продавать эти здания в июне, после завершения сезона подачи налоговых деклараций за апрель, указывает агентство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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