Администрация Трампа рассматривает продажу штаб-квартир ФБР и минюста США

В список также вошло историческое здание главного почтамта, возведенное в неороманском стиле в 1899 г. С 2013 г. оно было сдано в аренду компании, которая после капремонта открыла там отель Trump International Hotel. Но в 2022 г. права на аренду здания продали, открыв там отель Waldorf Astoria.