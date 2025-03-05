CBS: Трамп теперь добивается более масштабной сделки по ресурсам с Украиной
Президент США Дональд Трамп теперь добивается более масштабной и благоприятной сделки по ресурсам с Киевом. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
Накануне американский лидер упомянул, что президент Украины Владимир Зеленский после провальных переговоров 28 февраля отправил ему письмо с предложением подписать сделку «в любое удобное время».
«Параметры соглашения могут измениться, потому что президент теперь настаивает на более крупной сделке», – цитирует издание человека, знакомого с ходом переговоров.
28 февраля в Вашингтоне состоялась встреча президентов Украины и США. Предполагалось, что в ходе встречи будет подписано соглашение о добыче редкоземельных металлов на территории Украины. Но разговор в Овальном кабинете быстро перешел в перепалку, закончившуюся тем, что Зеленский досрочно покинул Белый дом. Соглашение не было подписано.
4 марта США заявили о приостановке военной помощи Украине. Пояснялось, что это решение стало реакцией на неподобающее поведение Зеленского. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что решение о приостановке американской военной помощи будет «наилучшим вкладом в дело мира».