Путин встретится с избранным президентом Абхазии Гунбой
Президент России Владимир Путин проведет в Кремле встречу с избранным президентом Абхазии Бадрой Гунбой 5 марта, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Гунба победил на выборах президента Абхазии по результатам голосования 1 марта. Он набрал 54,73% голосов, его оппонент – бывший вице-премьер страны Адгур Ардзинба – 41,54%. Первый тур выборов состоялся 15 февраля. Тогда вице-президент Гунба лидировал с 46,38% голосов, а Ардзинба набрал 36,92% голосов.
Решение о проведении досрочных выборов в Абхазии было принято после отставки президента республики Аслана Бжании в ноябре 2024 г. по итогам прошедших в стране протестов. Протестующие не согласились с ратификацией инвестиционного соглашения с Россией.
В декабре 2024 г. Песков сообщил, что Россия продолжает обсуждать с Абхазией вопрос отозванного парламентом республики инвестсоглашения, а также вопрос соцобеспечения абхазских граждан, приостановленного Москвой с сентября. 9 декабря и. о. премьер-министра Абхазии Валерий Бганба заявил, что обратился к российскому коллеге Михаилу Мишустину с просьбой возобновить дотации на социальные выплаты.