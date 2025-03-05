Путин встретится с избранным президентом Абхазии Гунбой

В декабре 2024 г. Песков сообщил, что Россия продолжает обсуждать с Абхазией вопрос отозванного парламентом республики инвестсоглашения, а также вопрос соцобеспечения абхазских граждан, приостановленного Москвой с сентября. 9 декабря и. о. премьер-министра Абхазии Валерий Бганба заявил, что обратился к российскому коллеге Михаилу Мишустину с просьбой возобновить дотации на социальные выплаты.