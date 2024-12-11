Россия все еще обсуждает с Абхазией отозванное ею инвестсоглашение

Россия все еще обсуждает с Абхазией отозванное ею инвестсоглашениеБез дотаций Москвы Сухуму не хватает электроэнергии
Россия продолжает обсуждать с Абхазией вопрос отозванного парламентом республики инвестиционного соглашения, а также вопрос соцобеспечения абхазских граждан, приостановленного Москвой с сентября. Об этом 10 декабря заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Как темы этого документа, так и реакция абхазского парламента на этот документ (окончательный отказ ратифицировать документ. – «Ведомости»), так и все другие темы, связанные с социальным обеспечением людей в Абхазии, с продолжением нашей помощи, – это те вопросы, которые мы обсуждаем с нашими абхазскими друзьями. Мы продолжим это обсуждение», – сказал Песков.
9 декабря и. о. премьер-министра Абхазии Валерий Бганба заявил ТАСС, что обратился к российскому коллеге Михаилу Мишустину с просьбой возобновить дотации на социальные выплаты. 6 декабря министр финансов Абхазии Владимир Делба заявил и. о. президента Бадре Гунбе об отсутствии средств на выплаты бюджетникам, включая силовые ведомства. «На сегодняшний день не выплачивается заработная плата ни одному работнику бюджетной сферы», – заявил Делба.
Столкнулась Абхазия и с дефицитом электроэнергии. С 1 ноября в Абхазии ввели ограничения на ее подачу. С 10 декабря в республике приостановлены занятия в школах и детских садах – до этого числа был оплачен коммерческий переток электроэнергии из России, которым покрывался дефицит, образовавшийся из-за низкого уровня воды в Джварском водохранилище Ингурской ГЭС. С 9 декабря подача электричества идет дважды по 2 часа 20 минут в период с 7.00 до 21.00. Наконец, с 10 декабря доступ к интернету в Абхазии отключается с 00.00 до 07.00 для борьбы с майнингом.
Эти проблемы связаны с тем, что 1 сентября Москва приостановила дотации на соцвыплаты и льготные поставки электричества в осенне-зимний период. Российские власти объяснили решение невыполнением Сухумом обязательств, взятых на себя в рамках гармонизации законодательств двух стран. В их число входит в первую очередь ратификация межправсоглашения об инвестициях.
Инвестсоглашение подписано правительствами России и Абхазии 30 октября. В ноябре начались протесты оппозиции с требованием не ратифицировать его в парламенте, так как оно, по мнению его противников, противоречит интересам абхазского народа и ведет к монополизации иностранцами туристического рынка, ключевого источника средств населения. После захвата оппозицией парламента Абхазии, планировавшего ратифицировать документ 15 ноября, он был изъят из повестки. Администрация тогдашнего президента Бжании пообещала отозвать законопроект. 19 ноября Бжания по соглашению с оппозицией ушел в отставку. 3 декабря парламент Абхазии окончательно проголосовал против ратификации инвестсоглашения с Россией.
Перспективы решения проблемы
Корень нынешнего кризиса двусторонних отношений «ментально-политический» – в том, что у российских и абхазских элит сложились противоположные критерии «пророссийскости», говорит политолог и специалист по Кавказу Артур Атаев. По его словам, для Москвы и соседних с Абхазией российских регионов это готовность к глубокой взаимовыгодной осязаемой экономической интеграции и законодательному закреплению этой возможности.
Для Сухума и абхазского общества, элит – это поддержка российских внешнеполитических инициатив, факта интеграции новых территорий, участие абхазов в боевых действиях с Украиной, например в батальоне «Пятнашка». «А экономические ресурсы, в этом представлении, должны идти с российской стороны – чему примером является изначально узаконенный майнинг, составляющий половину потребления электроэнергии, ранее практически бесплатной. И в абхазском обществе есть уверенность в том, что России Абхазия нужна больше, чем Абхазии Россия», – уточняет Атаев.
Что было в отозванном инвестсоглашении
Соглашение между Россией и Абхазией предполагало освобождение на восемь лет от таможенных пошлин при ввозе стройматериалов и оборудования; от уплаты налогов на имущество организаций и на прибыль; ставку НДС для инвесторов в 5% (в 2 раза меньше стандартной в республике); самостоятельно распределяемую квоту на иностранных работников; преференции на энергетические мощности и подключение к коммуникациям; право использовать предоставленную землю как залог под банковский кредит. Минимальный порог для инвестиционных проектов был 2 млрд руб.
При этом, напоминает эксперт, оппозиция уже третий раз (это случалось в 2014 и 2020 гг.) имеет шанс прийти к власти на фоне критики слабой позиции устраненной власти в отношениях с Россией. Но, по его мнению, получив рычаги управления, ей придется столкнуться с реальностью. А на фоне грядущего зимнего гуманитарного кризиса Бжания или группа его сторонников, которая выступает за возврат к финализации инвестсоглашения с Россией, может еще взять реванш в феврале и вновь получить власть, полагает Атаев: «Так что оппозиции, отрицающей возможность заключения инвестсоглашения, руководствуясь ожиданиями представителей малого и среднего бизнеса, в итоге тоже придется искать компромисс».
По мнению политолога Александра Немцева, российские власти, скорее всего, будут продолжать свои усилия на пути к инвестсоглашению и вряд ли намерены уступать. При этом, по его словам, проблема шире соглашения или внутриабхазской политики сама по себе: в Москве созрел консенсус по поводу того, что Россия фактически содержит республику, не получая ничего взамен, кроме туристических услуг низкого качества. По мнению Немцева, у абхазских элит три варианта действий. Первый и наиболее вероятный – принять инвестиционное соглашение в том или ином виде, например в компромиссной форме.
Второй вариант – «самостоятельная» жизнь частично признанной республики, и это уже предполагает поиск точек соприкосновения с соседней Грузией, считающей Абхазию оккупированной частью своей территории. «Это для абхазского общества, мне кажется, более травматично, нежели начало какой-то интеграции с Россией», – полагает Немцев. Внутри этого варианта есть еще один вектор – Турция. Она не признает Абхазию как независимую страну и имеет развитые отношения с Грузией, но также попытается поиграть на этой проблеме. «Но я далек от мысли, что Грузия и Турция в случае такого нереалистичного варианта будут серьезно инвестировать в абхазскую экономику и социалку», – говорит Немцев.
«Сейчас ситуация кризисная, но вряд ли временные абхазские власти и часть элит, которая организовала смену власти, всерьез будут идти на гуманитарный кризис в стране в угоду своим политическим амбициям», – заключает Немцев.