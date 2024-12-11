Россия все еще обсуждает с Абхазией отозванное ею инвестсоглашение

При этом, напоминает эксперт, оппозиция уже третий раз (это случалось в 2014 и 2020 гг.) имеет шанс прийти к власти на фоне критики слабой позиции устраненной власти в отношениях с Россией. Но, по его мнению, получив рычаги управления, ей придется столкнуться с реальностью. А на фоне грядущего зимнего гуманитарного кризиса Бжания или группа его сторонников, которая выступает за возврат к финализации инвестсоглашения с Россией, может еще взять реванш в феврале и вновь получить власть, полагает Атаев: «Так что оппозиции, отрицающей возможность заключения инвестсоглашения, руководствуясь ожиданиями представителей малого и среднего бизнеса, в итоге тоже придется искать компромисс».