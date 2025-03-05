Песков положительно оценил принятие резолюции ГА ООН по окончанию Второй мировой
Москва положительно оценивает принятие Генеральной Ассамблеей (ГА) ООН резолюции по 80-летию окончания Второй мировой войны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Положительно [оцениваем]. Как еще можно расценивать? Этот год очень важный – это 80 лет. Для нас это год Победы, год 80-летия Победы. И все, что с этим связано, естественно, носит особое и символическое, и содержательное значение», – сказал он.
По его словам, примечательно, что подавляющее большинство стран мира разделяют такой подход.
4 марта ГА ООН одобрила резолюцию по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны. Документ был принят консенсусом, он предусматривает проведение в течение второй недели мая 2025 г. специального торжественного заседания Генассамблеи ООН в память о событиях Второй мировой войны. Россия выступила соавтором резолюции. Над документом также работали Белоруссия, Казахстан, Узбекистан и др.
Торжественные мероприятия запланированы и в России. По случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве традиционно состоится парад военной техники. На празднование в Москву приглашены президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, глава Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и др.
4 марта Песков сообщил, что 80-я годовщина подразумевает особый масштаб празднования Дня Победы в России. Он заявил, что в Москве ждут многих зарубежных гостей, планируется «огромное» количество мероприятий. Он уточнил, что эта практика будет распространяться и в регионах, но в каждом, разумеется, будут вводиться поправки в соответствии с безопасностью.