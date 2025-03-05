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Песков положительно оценил принятие резолюции ГА ООН по окончанию Второй мировой

Ведомости

Москва положительно оценивает принятие Генеральной Ассамблеей (ГА) ООН резолюции по 80-летию окончания Второй мировой войны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Положительно [оцениваем]. Как еще можно расценивать? Этот год очень важный – это 80 лет. Для нас это год Победы, год 80-летия Победы. И все, что с этим связано, естественно, носит особое и символическое, и содержательное значение», – сказал он.

По его словам, примечательно, что подавляющее большинство стран мира разделяют такой подход.

4 марта ГА ООН одобрила резолюцию по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны. Документ был принят консенсусом, он предусматривает проведение в течение второй недели мая 2025 г. специального торжественного заседания Генассамблеи ООН в память о событиях Второй мировой войны. Россия выступила соавтором резолюции. Над документом также работали Белоруссия, Казахстан, Узбекистан и др.

Торжественные мероприятия запланированы и в России. По случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве традиционно состоится парад военной техники. На празднование в Москву приглашены президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, глава Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и др.

4 марта Песков сообщил, что 80-я годовщина подразумевает особый масштаб празднования Дня Победы в России. Он заявил, что в Москве ждут многих зарубежных гостей, планируется «огромное» количество мероприятий. Он уточнил, что эта практика будет распространяться и в регионах, но в каждом, разумеется, будут вводиться поправки в соответствии с безопасностью.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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