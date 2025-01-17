В Казахстане проведут парад Победы впервые с 2019 года
Военный парад в честь 80-летия Победы состоится в Казахстане 7 мая 2025 г., следует из постановлении правительства Казахстана, размещенного на правовом портале «Юрист». Парад состоится впервые с 2019 г.
9 мая в стране состоится церемония возложения венков и цветов, а также праздничный салют. Из документа также следует, что 9 мая вооруженные силы Казахстана примут участие в военном параде в Москве.
Всего в постановлении, утвержденном правительством, значатся 94 мероприятия, приуроченные к празднованию 80-летия Победы в 2025 г.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, как ожидается, примет участие в праздновании 80-летия Победы на Красной площади в Москве. В ноябре 2024 г. он был приглашен президентом РФ Владимиром Путиным.
Российский лидер пригласил на парад в Москве президента Белоруссии Александра Лукашенко, президента Сербии Александра Вучича, премьер-министра Словакии Роберта Фицо, а также лидеров всех стран СНГ и их войска.