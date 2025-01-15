Ветеранам в Астане выплатят по $9400 в честь 80-летия Победы
Ветеранам Великой Отечественной войны выплатят по 5 млн тенге (около $9400, около 978 000 руб. по состоянию на 15 января 2025 г.) в казахстанской столице Астане. Об этом сообщили в администрации города.
«Размер компенсаций, выплачиваемых ветеранам Великой Отечественной войны, увеличен в 2,5 раза. Таким образом, каждому ветерану столицы будет вручено по 5 млн тенге», – говорится в сообщении. Всего в Астане проживают шестеро ветеранов Великой Отечественной войны.
По 176 940 тенге ($334, 34 600 руб.) будет выплачено жителям блокадного Ленинграда, узникам концлагерей, военнослужащим, инвалидам вследствие ранений, инвалидам вследствие радиационных аварий на гражданских или военных объектах, ядерных испытаний и др.
Кроме того, по 176 940 тенге будет выплачено военнослужащим, выполнявшим задачи на таджикско-афганском направлении, а также участникам международной миротворческой операции в Ираке и урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Семьям погибших военнослужащих, супругам погибших ветеранов Великой Отечественной войны будет выплачено 58 980 тенге ($111, 11 500 руб.).
15 января президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах участникам Великой Отечественной войны, вдовам фронтовиков и малолетним узникам концлагерей по 80 000 руб. Труженики тыла и жители блокадного Ленинграда, совершеннолетние узники концлагерей и те, кто работал на объектах ПВО, морских и авиабазах, строил оборонительные сооружения, получат по 55 000 руб.
В 2025 г. отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. На майские мероприятия приглашены президенты Вьетнама, Монголии, Лаоса, Сербии, Республики Сербской Боснии и Герцеговины, Южной Осетии, Таджикистана, Казахстана, Палестины, Белоруссии, Туркмении и др.