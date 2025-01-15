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Ветеранам в Астане выплатят по $9400 в честь 80-летия Победы

Ведомости

Ветеранам Великой Отечественной войны выплатят по 5 млн тенге (около $9400, около 978 000 руб. по состоянию на 15 января 2025 г.) в казахстанской столице Астане. Об этом сообщили в администрации города.

«Размер компенсаций, выплачиваемых ветеранам Великой Отечественной войны, увеличен в 2,5 раза. Таким образом, каждому ветерану столицы будет вручено по 5 млн тенге», – говорится в сообщении. Всего в Астане проживают шестеро ветеранов Великой Отечественной войны.

По 176 940 тенге ($334, 34 600 руб.) будет выплачено жителям блокадного Ленинграда, узникам концлагерей, военнослужащим, инвалидам вследствие ранений, инвалидам вследствие радиационных аварий на гражданских или военных объектах, ядерных испытаний и др.

Кроме того, по 176 940 тенге будет выплачено военнослужащим, выполнявшим задачи на таджикско-афганском направлении, а также участникам международной миротворческой операции в Ираке и урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Семьям погибших военнослужащих, супругам погибших ветеранов Великой Отечественной войны будет выплачено 58 980 тенге ($111, 11 500 руб.).

15 января президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах участникам Великой Отечественной войны, вдовам фронтовиков и малолетним узникам концлагерей по 80 000 руб. Труженики тыла и жители блокадного Ленинграда, совершеннолетние узники концлагерей и те, кто работал на объектах ПВО, морских и авиабазах, строил оборонительные сооружения, получат по 55 000 руб.

В 2025 г. отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. На майские мероприятия приглашены президенты Вьетнама, Монголии, Лаоса, Сербии, Республики Сербской Боснии и Герцеговины, Южной Осетии, Таджикистана, Казахстана, Палестины, Белоруссии, Туркмении и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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