Ветеранам в Астане выплатят по $9400 в честь 80-летия Победы

Кроме того, по 176 940 тенге будет выплачено военнослужащим, выполнявшим задачи на таджикско-афганском направлении, а также участникам международной миротворческой операции в Ираке и урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Семьям погибших военнослужащих, супругам погибших ветеранов Великой Отечественной войны будет выплачено 58 980 тенге ($111, 11 500 руб.).