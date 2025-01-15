Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» семи населенным пунктам
В России семь населенных пунктов были удостоены почетного звания «Город трудовой доблести», следует из указа президента Владимира Путина. Это Верхняя Пышма в Свердловской области, Зеленодольск в Татарстане, Ишимбай в Башкортостане, столица Курганской области Курган, Ленинск-Кузнецкий в Кемеровской области, Миасс в Челябинской области и Салехард в Ямало-Ненецком автономном округе.
Звание присвоено за значительный вклад жителей городов в достижение победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции, трудовой героизм и самоотверженность.
В этом году 9 мая исполнится 80 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне. В преддверии праздника и в саму годовщину пройдет более 170 мероприятий – торжественных, в которых примут участие представители иностранных государств, и памятно-мемориальных. Запланировано благоустройство воинских захоронений, в том числе за рубежом, поисковые работы в местах боевых действий и обнародование материалов о войне из фондов российских архивов.
15 января Путин также подписал указ о единовременных выплатах участникам Великой Отечественной войны, вдовам фронтовиков и малолетним узникам концлагерей. Размер выплаты составит 80 000 руб.