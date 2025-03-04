Генассамблея ООН одобрила резолюцию по 80-летию окончания Второй мировой войны
Генеральная Ассамблея (ГА) ООН одобрила резолюцию по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны, следует из трансляции пленарного заседания.
Документ был принят консенсусом.
Резолюция была внесена Россией совместно с единомышленниками, говорил замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин на сессии Совета ООН по правам человека 26 февраля. Документ предусматривает проведение в течение второй недели мая 2025 г. специального торжественного заседания Генассамблеи ООН в память о событиях Второй мировой войны.
9 мая в Москве пройдет юбилейный парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. На празднование в Москву приглашены президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, глава Белоруссии Александр Лукашенко, президент Киргизской Республики Садыр Жапаров, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и др.
4 марта Путин пригласил премьер-министра Мьянмы Мин Аун Хлайна на празднование 80-летия Победы в Москву. Кроме того, военные Мьянмы вместе с военнослужащими ВС РФ пройдут парадным маршем по Красной площади. 13 февраля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин будет рад видеть на параде в честь 80-летия Победы 9 мая в Москве руководство крупных стран, в том числе президента США Дональда Трампа.