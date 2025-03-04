Генассамблея ООН одобрила резолюцию по 80-летию окончания Второй мировой войны

4 марта Путин пригласил премьер-министра Мьянмы Мин Аун Хлайна на празднование 80-летия Победы в Москву. Кроме того, военные Мьянмы вместе с военнослужащими ВС РФ пройдут парадным маршем по Красной площади. 13 февраля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин будет рад видеть на параде в честь 80-летия Победы 9 мая в Москве руководство крупных стран, в том числе президента США Дональда Трампа.