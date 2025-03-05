Глава МИД Зимбабве прибыл с официальным визитом в Россию
Министр иностранных дел и международной торговли Зимбабве Амон Мурвира прибыл с визитом в Москву для встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщает ТАСС со ссылкой на посольство африканской страны.
В январе текущего года Минздрав России сообщил о подписании с Зимбабве соглашения о сотрудничестве в области здравоохранения, медицинского образования и науки.
8 февраля замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что Роспотребнадзор поможет Зимбабве подготовить программу борьбы с холерой.
Замдиректора подчеркнула, что между странами также планируется развитие сотрудничества в области изучения качества воды.