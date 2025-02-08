Роспотребнадзор поможет Зимбабве в борьбе с холерой
Роспотребнадзор поможет Зимбабве подготовить программу борьбы с холерой, сообщила руководитель группы, замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
«Российские подходы к проведению противоэпидемических мероприятий, наработанные десятилетиями, эффективны в любых условиях, в том числе в Африке. Что и показал наш визит. Роспотребнадзор окажет помощь Зимбабве в подготовке программы борьбы с холерой», – сказала она (цитата по ТАСС).
Пшеничная рассказала, что с минздравом Зимбабве было согласовано проведение тренингов по эпидемиологии и эпиднадзору за холерой, дифференциальной и лабораторной диагностике холеры и других сходных заболеваний, по подходам к лечению таких пациентов и критериям выписки из стационаров. Планируется и развитие сотрудничества в области изучения качества воды.
В конце декабря 2024 г. стало известно о вспышке холеры в Зимбабве. Издание The Herald сообщило в начале января, что 60 человек заразились, как минимум один умер в результате вспышки холеры на ферме Mazowe Flowers и в Глендейле.
Холера входит в перечень заболеваний, которые представляют опасность для населения России. Вместе с ней в этом списке значатся COVID-19, малярия, чума, туберкулез, сибирская язва и др. Холера является острой диарейной инфекцией, которая начинает развиваться после попадания в организм бактерий Vibrio cholerae через продукты и воду.
В июне 2024 г. Роспотребнадзор усилил контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой на приграничных территориях с Украиной из-за сообщений о вспышке холеры. Сообщалось о вспышке холеры в Херсонской области.