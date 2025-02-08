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Роспотребнадзор поможет Зимбабве в борьбе с холерой

Ведомости

Роспотребнадзор поможет Зимбабве подготовить программу борьбы с холерой, сообщила руководитель группы, замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Российские подходы к проведению противоэпидемических мероприятий, наработанные десятилетиями, эффективны в любых условиях, в том числе в Африке. Что и показал наш визит. Роспотребнадзор окажет помощь Зимбабве в подготовке программы борьбы с холерой», – сказала она (цитата по ТАСС).

Пшеничная рассказала, что с минздравом Зимбабве было согласовано проведение тренингов по эпидемиологии и эпиднадзору за холерой, дифференциальной и лабораторной диагностике холеры и других сходных заболеваний, по подходам к лечению таких пациентов и критериям выписки из стационаров. Планируется и развитие сотрудничества в области изучения качества воды.

В конце декабря 2024 г. стало известно о вспышке холеры в Зимбабве. Издание The Herald сообщило в начале января, что 60 человек заразились, как минимум один умер в результате вспышки холеры на ферме Mazowe Flowers и в Глендейле.

Холера входит в перечень заболеваний, которые представляют опасность для населения России. Вместе с ней в этом списке значатся COVID-19, малярия, чума, туберкулез, сибирская язва и др. Холера является острой диарейной инфекцией, которая начинает развиваться после попадания в организм бактерий Vibrio cholerae через продукты и воду.

В июне 2024 г. Роспотребнадзор усилил контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой на приграничных территориях с Украиной из-за сообщений о вспышке холеры. Сообщалось о вспышке холеры в Херсонской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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