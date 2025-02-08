Роспотребнадзор поможет Зимбабве в борьбе с холерой

Пшеничная рассказала, что с минздравом Зимбабве было согласовано проведение тренингов по эпидемиологии и эпиднадзору за холерой, дифференциальной и лабораторной диагностике холеры и других сходных заболеваний, по подходам к лечению таких пациентов и критериям выписки из стационаров. Планируется и развитие сотрудничества в области изучения качества воды.