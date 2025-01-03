В Зимбабве произошла вспышка холеры

Вспышка заболевания началась 21 декабря на ферме Mazowe Flowers. Ферма состоит из нескольких зданий, соединенных между собой одной скважиной без резервуара, которая подключена только к одному крану. Кроме того, на территории комплекса «ограниченные санитарные условия». Мзородзи отметил, что подача воды из скважины была прервана из-за проблем с электроснабжением. Аналогичным образом в Глендейл-Хайвей в течение недели не работал водопровод.