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В Зимбабве произошла вспышка холеры

Ведомости

60 человек заразились, как минимум один умер в результате вспышки холеры на ферме Mazowe Flowers и в Глендейле в Зимбабве. Об этом сообщает издание The Herald со ссылкой на министерство здравоохранения и охраны здоровья детей страны.

Министерство открыло в обоих районах медцентры и проводит информационно-просветительские кампании, посвященные здоровью и гигиене, а также контролирует собрания и продавцов и качество продуктов питания.

Специалист по охране здоровья в провинции Такура Мзородзи призвал муниципалитеты и ответственные органы власти обеспечить население безопасной водой. Он подчеркнул, что регулярная уборка мусора и обслуживание канализационных систем имеют решающее значение для предотвращения холеры, особенно после того, как было обнаружено, что сточные воды загрязняют источники чистой воды.

Вспышка заболевания началась 21 декабря на ферме Mazowe Flowers. Ферма состоит из нескольких зданий, соединенных между собой одной скважиной без резервуара, которая подключена только к одному крану. Кроме того, на территории комплекса «ограниченные санитарные условия». Мзородзи отметил, что подача воды из скважины была прервана из-за проблем с электроснабжением. Аналогичным образом в Глендейл-Хайвей в течение недели не работал водопровод.

«В этом районе также прорвало канализационные трубы, и у многих жителей дома есть неглубокие колодцы. Во время дождей сточные воды загрязняли источники воды», – сказал Мзородзи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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