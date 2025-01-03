В Зимбабве произошла вспышка холеры
60 человек заразились, как минимум один умер в результате вспышки холеры на ферме Mazowe Flowers и в Глендейле в Зимбабве. Об этом сообщает издание The Herald со ссылкой на министерство здравоохранения и охраны здоровья детей страны.
Министерство открыло в обоих районах медцентры и проводит информационно-просветительские кампании, посвященные здоровью и гигиене, а также контролирует собрания и продавцов и качество продуктов питания.
Специалист по охране здоровья в провинции Такура Мзородзи призвал муниципалитеты и ответственные органы власти обеспечить население безопасной водой. Он подчеркнул, что регулярная уборка мусора и обслуживание канализационных систем имеют решающее значение для предотвращения холеры, особенно после того, как было обнаружено, что сточные воды загрязняют источники чистой воды.
Вспышка заболевания началась 21 декабря на ферме Mazowe Flowers. Ферма состоит из нескольких зданий, соединенных между собой одной скважиной без резервуара, которая подключена только к одному крану. Кроме того, на территории комплекса «ограниченные санитарные условия». Мзородзи отметил, что подача воды из скважины была прервана из-за проблем с электроснабжением. Аналогичным образом в Глендейл-Хайвей в течение недели не работал водопровод.
«В этом районе также прорвало канализационные трубы, и у многих жителей дома есть неглубокие колодцы. Во время дождей сточные воды загрязняли источники воды», – сказал Мзородзи.