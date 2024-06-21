Россия усилила контроль на границе с Украиной из-за сообщений о вспышке холеры
Роспотребнадзор усилил контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой на приграничных территориях с Украиной из-за сообщений о вспышке холеры, сообщает пресс-служба ведомства.
«На фоне сообщений в СМИ о фиксации вспышек холеры на территории Херсонской области, подконтрольной Киеву, Роспотребнадзор сообщает о стабильной ситуации в стране и оказании помощи по выявлению и реагированию», – говорится в сообщении.
Роспотребнадзор поставил на жесткий контроль информацию о вспышке холеры в Херсонской области. Ведомство также направило экстренный запрос в Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для подтверждения информации.
21 июня агентство «РИА Новости» со ссылкой на источники в Херсоне сообщило, что в городе фиксируют вспышку холеры. Согласно предоставленным данным, в больницах находятся около 100 человек, не менее 12 скончались. С заболеванием поступают преимущественно военнослужащие, но случаи заражения среди гражданских лиц также есть.