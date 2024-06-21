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Россия усилила контроль на границе с Украиной из-за сообщений о вспышке холеры

Ведомости

Роспотребнадзор усилил контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой на приграничных территориях с Украиной из-за сообщений о вспышке холеры, сообщает пресс-служба ведомства.

«На фоне сообщений в СМИ о фиксации вспышек холеры на территории Херсонской области, подконтрольной Киеву, Роспотребнадзор сообщает о стабильной ситуации в стране и оказании помощи по выявлению и реагированию», – говорится в сообщении.

Роспотребнадзор поставил на жесткий контроль информацию о вспышке холеры в Херсонской области. Ведомство также направило экстренный запрос в Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для подтверждения информации.

21 июня агентство «РИА Новости» со ссылкой на источники в Херсоне сообщило, что в городе фиксируют вспышку холеры. Согласно предоставленным данным, в больницах находятся около 100 человек, не менее 12 скончались. С заболеванием поступают преимущественно военнослужащие, но случаи заражения среди гражданских лиц также есть.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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