Россия усилила контроль на границе с Украиной из-за сообщений о вспышке холеры

21 июня агентство «РИА Новости» со ссылкой на источники в Херсоне сообщило, что в городе фиксируют вспышку холеры. Согласно предоставленным данным, в больницах находятся около 100 человек, не менее 12 скончались. С заболеванием поступают преимущественно военнослужащие, но случаи заражения среди гражданских лиц также есть.