В офисе Зеленского анонсировали скорую встречу с представителями США
Представители Украины и США проведут новую встречу в ближайшее время, сообщил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.
«Договорились о встрече наших команд в ближайшее время для продолжения этой важной работы», – сказал он (цитата по «РБК-Украина»).
Ермак заявил, что Киев и Вашингтон также обсудили дальнейшие шаги на пути к «справедливому и продолжительному миру», а также обменялись мнениями по вопросам безопасности и согласования позиций в рамках двусторонних отношений между США и Украиной.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении подтвердил начало подготовки к встрече. По его словам, украинские и американские дипломаты находятся в контакте, «есть положительное движение, надеемся на первые результаты на следующей неделе».
28 февраля Зеленский посетил Вашингтон. Предполагалось, что стороны подпишут соглашение по добыче редкоземельных металлов на Украине, но на приветственной пресс-конференции произошла ссора между Зеленским, президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Трамп и Вэнс заявляли, что украинская сторона неблагодарна за оказанную помощь.
Тогда сделка сорвалась, но украинская сторона подтвердила, что готова подписать соглашение по полезным ископаемым. 4 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев готов продолжить сотрудничество с Вашингтоном, а также подписать соглашение о ресурсах и создании совместного инвестиционного фонда.