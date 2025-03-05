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В офисе Зеленского анонсировали скорую встречу с представителями США

Ведомости

Представители Украины и США проведут новую встречу в ближайшее время, сообщил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Договорились о встрече наших команд в ближайшее время для продолжения этой важной работы», – сказал он (цитата по «РБК-Украина»).

Ермак заявил, что Киев и Вашингтон также обсудили дальнейшие шаги на пути к «справедливому и продолжительному миру», а также обменялись мнениями по вопросам безопасности и согласования позиций в рамках двусторонних отношений между США и Украиной.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении подтвердил начало подготовки к встрече. По его словам, украинские и американские дипломаты находятся в контакте, «есть положительное движение, надеемся на первые результаты на следующей неделе».

28 февраля Зеленский посетил Вашингтон. Предполагалось, что стороны подпишут соглашение по добыче редкоземельных металлов на Украине, но на приветственной пресс-конференции произошла ссора между Зеленским, президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Трамп и Вэнс заявляли, что украинская сторона неблагодарна за оказанную помощь.

Тогда сделка сорвалась, но украинская сторона подтвердила, что готова подписать соглашение по полезным ископаемым. 4 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев готов продолжить сотрудничество с Вашингтоном, а также подписать соглашение о ресурсах и создании совместного инвестиционного фонда.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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