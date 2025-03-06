WSJ: Трамп планирует упразднить министерство образования США 6 марта
Президент США Дональд Трамп 6 марта может издать указ об упразднении министерства образования, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным издания, в проекте документа указано, что министру образования Линде МакМахон нужно «принять все необходимые меры для содействия закрытию министерства образования» в «максимально допустимых законом пределах». Отмечается, что разработка приказа велась с тех пор, как Трамп вступил в должность президента США. В предварительном проекте указа говорится, что эксперимент по контролю за американским образованием с помощью федеральных программ и финансирования «и безответственных бюрократов, которых поддерживают эти программы и финансирование», не удался, он «подвел наших детей, наших учителей и наши семьи».
Эксперты в области права говорят, что для полного упразднения департамента необходимо 60 голосов в сенате, чтобы преодолеть вето. Основные программы, которыми управляет ведомство, включая финансирование студентов с ограниченными возможностями и студенческие кредиты, закреплены в законодательстве и имеют значительную политическую поддержку.
28 февраля Politico писала, что Трамп планирует радикально сократить число сотрудников американского госдепартамента, меры могут затронуть посольства США. 26 февраля американский лидер заявлял, что госаппарат в США от большого числа сотрудников «неэффективен», а на госслужбе «много людей, которые не делают свою работу».
22 февраля Управление кадрами США (OPM) разослало федеральным служащим письма с требованием отчитаться о проделанной за неделю работе. Глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Маск предупредил в соцсети X, что молчание в ответ на запрос приведет к увольнению.