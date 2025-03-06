WSJ: Трамп планирует упразднить министерство образования США 6 марта

По данным издания, в проекте документа указано, что министру образования Линде МакМахон нужно «принять все необходимые меры для содействия закрытию министерства образования» в «максимально допустимых законом пределах». Отмечается, что разработка приказа велась с тех пор, как Трамп вступил в должность президента США. В предварительном проекте указа говорится, что эксперимент по контролю за американским образованием с помощью федеральных программ и финансирования «и безответственных бюрократов, которых поддерживают эти программы и финансирование», не удался, он «подвел наших детей, наших учителей и наши семьи».