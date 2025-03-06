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WSJ: Трамп планирует упразднить министерство образования США 6 марта

Ведомости

Президент США Дональд Трамп 6 марта может издать указ об упразднении министерства образования, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, в проекте документа указано, что министру образования Линде МакМахон нужно «принять все необходимые меры для содействия закрытию министерства образования» в «максимально допустимых законом пределах». Отмечается, что разработка приказа велась с тех пор, как Трамп вступил в должность президента США. В предварительном проекте указа говорится, что эксперимент по контролю за американским образованием с помощью федеральных программ и финансирования «и безответственных бюрократов, которых поддерживают эти программы и финансирование», не удался, он «подвел наших детей, наших учителей и наши семьи».

Эксперты в области права говорят, что для полного упразднения департамента необходимо 60 голосов в сенате, чтобы преодолеть вето. Основные программы, которыми управляет ведомство, включая финансирование студентов с ограниченными возможностями и студенческие кредиты, закреплены в законодательстве и имеют значительную политическую поддержку.

28 февраля Politico писала, что Трамп планирует радикально сократить число сотрудников американского госдепартамента, меры могут затронуть посольства США. 26 февраля американский лидер заявлял, что госаппарат в США от большого числа сотрудников «неэффективен», а на госслужбе «много людей, которые не делают свою работу».

22 февраля Управление кадрами США (OPM) разослало федеральным служащим письма с требованием отчитаться о проделанной за неделю работе. Глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Маск предупредил в соцсети X, что молчание в ответ на запрос приведет к увольнению.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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