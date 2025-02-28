Politico: Трамп намерен сократить число сотрудников госдепа США

Меры администрации Трампа могут затронуть посольства США. Издание со ссылкой на одного из неназванных чиновников пишет, что департаменты и агентства должны оценивать посольства по шкале от нуля до 10, где 10 – означает самое важное. В том числе, четверть посольств в каждом регионе должны получить баллы от нуля до двух, четверть должна получить баллы от трех до пяти, и половина может получить баллы от шести до 10.