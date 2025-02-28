Politico: Трамп намерен сократить число сотрудников госдепа США
Президент США Дональд Трамп намерен радикально сократить число сотрудников американского госдепартамента. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.
Меры администрации Трампа могут затронуть посольства США. Издание со ссылкой на одного из неназванных чиновников пишет, что департаменты и агентства должны оценивать посольства по шкале от нуля до 10, где 10 – означает самое важное. В том числе, четверть посольств в каждом регионе должны получить баллы от нуля до двух, четверть должна получить баллы от трех до пяти, и половина может получить баллы от шести до 10.
Среди потенциальных посольств и консульств, которые могут быть сокращены, упомянуты диппредставительства в Ренне, Лионе, Страсбурге и Бордо во Франции, Дюссельдорфе, Лейпциге и Гамбурге в Германии, Флоренции в Италии, а также Понта-Делгаде в Португалии и Белу-Оризонти в Бразилии. Руководят планирование по сокращению госдепа представители Департамента эффективности правительства (DOGE) миллиардера Илона Маска, следует из материала.
По версии опрошенных изданием экспертов, меры могут нанести ущерб США в долгосрочной перспективе. Сокращение числа дипломатов США может произойти на фоне растущего влияния Китая во внешнеполитической деятельности. Politico отмечает, что Пекин в последние годы превзошел Вашингтон по числу дипломатических учреждений по всему миру, в то время как влияние США сокращается.
26 февраля Трамп заявил, что госаппарат в США от большого числа сотрудников «неэффективен», а на госслужбе находятся «много людей, которые не делают свою работу».
В ноябре 2024 г. Трамп объявил, что Маск и бывший кандидат в президенты от республиканской партии Вивек Рамасвами возглавят созданный DOGE. Трамп говорил, что организация будет работать вне рамок правительства США, а ее руководители проложат его администрации путь «к упразднению государственной бюрократии, сокращению избыточных правил, бесполезных расходов и реструктуризации федеральных агентств».
6 февраля The Wall Street Journal (WSJ) писала, что свыше 40 000 госслужащих в США подали заявления об увольнении после предложения Трампа о пособии, равном восьмимесячной зарплате. Вечером 22 февраля Управление кадрами США (OPM) разослало федеральным служащим письма с требованием отчитаться о проделанной за неделю работе. Маск предупредил в соцсети X, что молчание в ответ на запрос приведет к увольнению. Электронные письма с темой «Что вы делали на прошлой неделе?» получили, в том числе, работники комиссии по ценным бумагам и биржам, национальное управление океанических и атмосферных исследований и др.