Киргизия и Таджикистан обменялись конфликтными участками на границе
Киргизия и Таджикистан провели обмен спорными участками на границе в процессе делимитации. Об этом в интервью государственному информагентству «Кабар» рассказал президент Киргизской Республики Садыр Жапаров.
По словам Жапарова, обе стороны при обмене земель не преследовали каких-либо стратегических целей. Меняли только те участки, где постоянно возникали конфликты. По его словам, эти территории являются либо анклавами, либо расположены в шахматном порядке на границе.
«Граница решена навсегда. Все, поставлена точка, учтены интересы обеих сторон», – заявил лидер Киргизии.
Длина государственной границы между Киргизией и Таджикистаном составляет примерно 980 км. С декабря 2002 г. шли переговоры о делимитации, то есть о точном определении и нанесении границы на карту.
Из-за нерешенного вопроса о границе происходили конфликты между местными жителями и военными двух стран, в том числе с использованием огнестрельного оружия. Неурегулированность этого вопроса неоднократно приводила к конфликтам, в которых участвовали местные жители и военнослужащие обеих стран.
4 декабря Киргизия и Таджикистан завершили описание общего участка границы. Встреча представителей стран прошла в киргизском Баткене. В кабмине Киргизии отмечали, что мероприятие прошло «в атмосфере дружбы и взаимопонимания».