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Киргизия и Таджикистан обменялись конфликтными участками на границе

Ведомости

Киргизия и Таджикистан провели обмен спорными участками на границе в процессе делимитации. Об этом в интервью государственному информагентству «Кабар» рассказал президент Киргизской Республики Садыр Жапаров.

По словам Жапарова, обе стороны при обмене земель не преследовали каких-либо стратегических целей. Меняли только те участки, где постоянно возникали конфликты. По его словам, эти территории являются либо анклавами, либо расположены в шахматном порядке на границе.

«Граница решена навсегда. Все, поставлена точка, учтены интересы обеих сторон», – заявил лидер Киргизии.

Длина государственной границы между Киргизией и Таджикистаном составляет примерно 980 км. С декабря 2002 г. шли переговоры о делимитации, то есть о точном определении и нанесении границы на карту.

Из-за нерешенного вопроса о границе происходили конфликты между местными жителями и военными двух стран, в том числе с использованием огнестрельного оружия. Неурегулированность этого вопроса неоднократно приводила к конфликтам, в которых участвовали местные жители и военнослужащие обеих стран.

4 декабря Киргизия и Таджикистан завершили описание общего участка границы. Встреча представителей стран прошла в киргизском Баткене. В кабмине Киргизии отмечали, что мероприятие прошло «в атмосфере дружбы и взаимопонимания».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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