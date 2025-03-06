Киргизия и Таджикистан обменялись конфликтными участками на границе

Из-за нерешенного вопроса о границе происходили конфликты между местными жителями и военными двух стран, в том числе с использованием огнестрельного оружия. Неурегулированность этого вопроса неоднократно приводила к конфликтам, в которых участвовали местные жители и военнослужащие обеих стран.