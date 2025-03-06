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DE: Вэнс перед выступлением Трампа в конгрессе предупредил о «полной расплате»

Ведомости

Вице-президент США Джей Ди Вэнс перед выступлением президента Дональда Трампа в конгрессе 4 марта сообщил спикеру палаты представителей Майку Джонсону о предстоящей «расплате». Об этом стало известно из материалов Daily Express, которые ссылаются на эксперта по чтению по губам Джереми Фримера.

Специалист проанализировал общение политиков, попытавшись расшифровать их речь.

«Да, это так. Полная расплата, и она давно назрела», – сказал, по версии Фримера, Вэнс спикеру палаты представителей.

Предполагается, что это заявление могло быть связано с недавней напряженной дискуссией между украинским лидером Владимиром Зеленским и Трампом, которая произошла в Белом доме 28 февраля.

4 марта стало известно, что США приостановили военную помощь Украине. Пояснялось, что решение было принято в ответ на неподобающее поведение Зеленского во время его встречи с Трампом. 5 марта американский лидер в своем обращении к конгрессу сообщил о получении письма от Зеленского, в котором украинский президент выразил желание как можно скорее начать переговоры. Кроме того, советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц объявил, что Вашингтон и Киев находятся в процессе обсуждения даты, места и состава делегации для мирных переговоров, после которых возможно возобновление поставок военной помощи Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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