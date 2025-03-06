DE: Вэнс перед выступлением Трампа в конгрессе предупредил о «полной расплате»

4 марта стало известно, что США приостановили военную помощь Украине. Пояснялось, что решение было принято в ответ на неподобающее поведение Зеленского во время его встречи с Трампом. 5 марта американский лидер в своем обращении к конгрессу сообщил о получении письма от Зеленского, в котором украинский президент выразил желание как можно скорее начать переговоры. Кроме того, советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц объявил, что Вашингтон и Киев находятся в процессе обсуждения даты, места и состава делегации для мирных переговоров, после которых возможно возобновление поставок военной помощи Украине.