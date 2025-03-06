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Песков не стал уточнять, соблюдает ли Путин пост

Ведомости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос, соблюдает ли президент Владимир Путин Великий пост. Об этом представитель Кремля заявил в ходе брифинга с журналистами.

«Это настолько сакрально для каждого, что, наверное, не стоит выносить это в публичную плоскость», – пояснил Песков.

Великий пост в 2025 г. продлится с 3 марта по 19 апреля. Он считается самым важным у православных верующих, так как должен подготовить людей к Пасхе (Воскресению Христову) – главному христианскому празднику, который будут отмечать 20 апреля.

В ночь на 5 мая 2024 г. Путин встретил Пасху в храме Христа Спасителя в Москве. Президент присутствовал на ночном богослужении с мэром столицы Сергеем Собяниным. Путин во время службы стоял на возвышении перед иконостасом, держа в руке пасхальную свечу красного цвета.

Глава страны поздравлял всех с праздником и рассказывал, что пасхальные торжества в нашей стране имеют богатые духовные традиции, объединяющие миллионы людей, передающиеся из поколения в поколение и вдохновляющие на добрые дела. Также Путин отметил плодотворную работу РПЦ и других христианских конфессий, направленную на сохранение культурного и духовного наследия и укрепление института семьи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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