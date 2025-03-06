Песков не стал уточнять, соблюдает ли Путин пост
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос, соблюдает ли президент Владимир Путин Великий пост. Об этом представитель Кремля заявил в ходе брифинга с журналистами.
«Это настолько сакрально для каждого, что, наверное, не стоит выносить это в публичную плоскость», – пояснил Песков.
Великий пост в 2025 г. продлится с 3 марта по 19 апреля. Он считается самым важным у православных верующих, так как должен подготовить людей к Пасхе (Воскресению Христову) – главному христианскому празднику, который будут отмечать 20 апреля.
В ночь на 5 мая 2024 г. Путин встретил Пасху в храме Христа Спасителя в Москве. Президент присутствовал на ночном богослужении с мэром столицы Сергеем Собяниным. Путин во время службы стоял на возвышении перед иконостасом, держа в руке пасхальную свечу красного цвета.
Глава страны поздравлял всех с праздником и рассказывал, что пасхальные торжества в нашей стране имеют богатые духовные традиции, объединяющие миллионы людей, передающиеся из поколения в поколение и вдохновляющие на добрые дела. Также Путин отметил плодотворную работу РПЦ и других христианских конфессий, направленную на сохранение культурного и духовного наследия и укрепление института семьи.