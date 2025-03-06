Песков не стал уточнять, соблюдает ли Путин пост

Глава страны поздравлял всех с праздником и рассказывал, что пасхальные торжества в нашей стране имеют богатые духовные традиции, объединяющие миллионы людей, передающиеся из поколения в поколение и вдохновляющие на добрые дела. Также Путин отметил плодотворную работу РПЦ и других христианских конфессий, направленную на сохранение культурного и духовного наследия и укрепление института семьи.