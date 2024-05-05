Путин поздравил православных россиян с Пасхой

Глава государства заявил, что пасхальные торжества в России «имеют богатые духовные традиции, которые объединяют миллионы людей, передаются из поколения в поколение, вдохновляют на добрые дела и устремления». Путин отметил плодотворную работу РПЦ и других христианских конфессий, направленную на сохранение «исторического, культурного, духовного наследия, укрепление института семьи, воспитание молодежи».