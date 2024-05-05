Путин поздравил православных россиян с Пасхой

Путин поздравил православных россиян с ПасхойПрезидент отметил работу РПЦ по сохранению исторического, культурного, духовного наследия
Президент России Владимир Путин поздравил с Пасхой православных христиан и всех граждан России, отмечающих Светлое Христово Воскресение, сообщила пресс-служба Кремля.
Глава государства заявил, что пасхальные торжества в России «имеют богатые духовные традиции, которые объединяют миллионы людей, передаются из поколения в поколение, вдохновляют на добрые дела и устремления». Путин отметил плодотворную работу РПЦ и других христианских конфессий, направленную на сохранение «исторического, культурного, духовного наследия, укрепление института семьи, воспитание молодежи».
«Духовные пастыри всегда были вместе с народом. И сегодня, в условиях серьезных вызовов, христианские религиозные организации оказывают действенную, бескорыстную помощь тем, кто нуждается в поддержке и внимании», – приводит Кремль слова президента.
Путин в ночь с 4 на 5 мая присутствовал на ночном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным, добавили в Кремле. Патриарх Кирилл совершил пасхальные богослужения – полунощницу, крестный ход, праздничную заутреню и Божественную литургию Иоанна Златоуста. Президент и патриарх обменялись пасхальными подарками, сообщал ТАСС.
В пасхальном обращении к прихожанам после богослужения патриарх Кирилл сказал, что Россия проходит через судьбоносные испытания, и призвал молиться о защите «священных пределов» страны.
Ранее в храм Христа Спасителя делегация Фонда Андрея Первозванного доставила частицу Благодатного огня из Иерусалима. Перед началом крестного хода председатель попечительского совета фонда Владимир Якунин передал Благодатный огонь патриарху, который зажег от огня свечи и передал участникам богослужения.
Пасха – главный праздник православных христиан. Верующие во всем мире в этом году отмечают его 5 мая.