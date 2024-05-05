В храме Христа Спасителя в Москве прошло пасхальное богослужение

В храме Христа Спасителя в Москве прошло пасхальное богослужениеПрезидент Владимир Путин принял участие в праздничной службе
В храме Христа Спасителя в Москве в ночь с 4 на 5 мая патриарх Кирилл совершил пасхальные богослужения – полунощницу, крестный ход, праздничную заутреню и Божественную литургию Иоанна Златоуста.
В праздничном богослужении традиционно принял участие президент России Владимир Путин. Встретил Пасху в кафедральном соборе также мэр Москвы Сергей Собянин. Президент и патриарх обменялись пасхальными подарками, сообщал ТАСС.
В пасхальном обращении к прихожанам после богослужения патриарх Кирилл сказал, что Россия проходит через судьбоносные испытания, и призвал молиться о защите «священных пределов» страны.
«Мы просим Господа, чтобы защитил он священные пределы нашей земли. Но одновременно мы должны молиться также и о властях, и о воинстве, о тех, кто сегодня, в мирное для нас время, теряют не только здоровье, но и жизнь свою, защищая Отечество. Да остановит Господь сию междоусобную брань, да укрепит он в добром здравии и сохранит от всякого зла тех, кто сегодня служит Отечеству нашему и всем нам. А через эти испытания еще более укрепит нашу веру в Господа, нашу надежду на него и силу нашей молитвы», – сказал патриарх.
Ранее в храм Христа Спасителя делегация Фонда Андрея Первозванного доставила частицу Благодатного огня из Иерусалима. Перед началом крестного хода председатель попечительского совета фонда Владимир Якунин передал Благодатный огонь патриарху, который зажег от огня свечи и передал участникам богослужения.
Путин традиционно посещает пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. Исключениями стали 2000 г., когда президент посетил службу в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга, а также 2003 г., когда Путин посетил службу в Свято-Никольском соборе в Душанбе. В 2020 г. глава государства пропустил службу из-за пандемии коронавируса. В 2023 г. президент России также встретил Пасху, которая прошла 16 апреля, в храме Христа Спасителя. На пасхальной неделе в ходе посещения штаба группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении Путин поздравил военнослужащих с Пасхой и подарил им копии икон.
Пасха – главный праздник православных христиан. Верующие во всем мире в этом году отмечают его 5 мая.