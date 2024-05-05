В храме Христа Спасителя в Москве прошло пасхальное богослужение

«Мы просим Господа, чтобы защитил он священные пределы нашей земли. Но одновременно мы должны молиться также и о властях, и о воинстве, о тех, кто сегодня, в мирное для нас время, теряют не только здоровье, но и жизнь свою, защищая Отечество. Да остановит Господь сию междоусобную брань, да укрепит он в добром здравии и сохранит от всякого зла тех, кто сегодня служит Отечеству нашему и всем нам. А через эти испытания еще более укрепит нашу веру в Господа, нашу надежду на него и силу нашей молитвы», – сказал патриарх.