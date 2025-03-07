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OFAC начал рассматривать заявки россиян на разблокировку активов

Ведомости

Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) активизировало работу по рассмотрению заявок россиян на разблокировку активов, сообщил РБК со ссылкой на слова главы европейского брокера Mind Money Юлии Хандошко, а также трех санкционных юристов.

После введения санкций против Мосбиржи в 2024 г. европейские депозитарии потребовали от инвесторов получать лицензии не только в ЕС, но и в OFAC. Но регулятор долгое время не реагировал на обращения. В конце февраля ситуация изменилась: по 50 из 75 поданных заявок статус сменился на «in progress». Юристы, работающие с подобными кейсами, также заметили сдвиги – впервые за долгое время заявления начали получать идентификационные номера и передаваться в обработку.

Эксперты связывают активизацию OFAC с кадровыми изменениями в минфине США, пересмотром санкционной политики и перегруженностью регулятора, которому предстоит рассмотреть десятки тысяч обращений. Несмотря на этот прогресс, быстрых решений ожидать не стоит. Вероятным сценарием остается выдача индивидуальных лицензий, тогда как полное снятие санкций с НРД и «СПБ биржи» маловероятно.

17 января Financial Times (FT) со ссылкой на европейского чиновника сообщила, что Россия может получить свои замороженные активы сразу после снятия санкций. По его словам, у финансовых посредников не будет никаких правовых оснований их удерживать. Ограничения также будут сняты на торговые операции, в том числе импорт нефти из РФ.

Другие европейские собеседники FT заявили, что власти ЕС могут воспользоваться указом 1944 г. о праве блокировки активов по решению короля Бельгии. Это связано с тем, что часть российских средств находится в бельгийской финансовой организации Euroclear.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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