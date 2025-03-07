OFAC начал рассматривать заявки россиян на разблокировку активов
Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) активизировало работу по рассмотрению заявок россиян на разблокировку активов, сообщил РБК со ссылкой на слова главы европейского брокера Mind Money Юлии Хандошко, а также трех санкционных юристов.
После введения санкций против Мосбиржи в 2024 г. европейские депозитарии потребовали от инвесторов получать лицензии не только в ЕС, но и в OFAC. Но регулятор долгое время не реагировал на обращения. В конце февраля ситуация изменилась: по 50 из 75 поданных заявок статус сменился на «in progress». Юристы, работающие с подобными кейсами, также заметили сдвиги – впервые за долгое время заявления начали получать идентификационные номера и передаваться в обработку.
Эксперты связывают активизацию OFAC с кадровыми изменениями в минфине США, пересмотром санкционной политики и перегруженностью регулятора, которому предстоит рассмотреть десятки тысяч обращений. Несмотря на этот прогресс, быстрых решений ожидать не стоит. Вероятным сценарием остается выдача индивидуальных лицензий, тогда как полное снятие санкций с НРД и «СПБ биржи» маловероятно.
17 января Financial Times (FT) со ссылкой на европейского чиновника сообщила, что Россия может получить свои замороженные активы сразу после снятия санкций. По его словам, у финансовых посредников не будет никаких правовых оснований их удерживать. Ограничения также будут сняты на торговые операции, в том числе импорт нефти из РФ.
Другие европейские собеседники FT заявили, что власти ЕС могут воспользоваться указом 1944 г. о праве блокировки активов по решению короля Бельгии. Это связано с тем, что часть российских средств находится в бельгийской финансовой организации Euroclear.