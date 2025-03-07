OFAC начал рассматривать заявки россиян на разблокировку активов

После введения санкций против Мосбиржи в 2024 г. европейские депозитарии потребовали от инвесторов получать лицензии не только в ЕС, но и в OFAC. Но регулятор долгое время не реагировал на обращения. В конце февраля ситуация изменилась: по 50 из 75 поданных заявок статус сменился на «in progress». Юристы, работающие с подобными кейсами, также заметили сдвиги – впервые за долгое время заявления начали получать идентификационные номера и передаваться в обработку.