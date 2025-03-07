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Туск: Польша должна стремиться получить доступ к ядерному оружию

Ведомости

Польше необходимо стремиться получить доступ к ядерному и другим видам неконвенционального оружия, в частности, через участие в инициативе Франции. Об этом заявил премьер-министр республики Дональд Туск, трансляция выступления велась в эфире TVP Info.

«Польша должна стремиться получить доступ к самым современным возможностям, в том числе связанным с ядерным оружием и современным неконвенциональным оружием. <…> Мы ведем серьезные разговоры с французами по поводу их проекта ядерного зонтика», – сказал Туск в Сейме (цитата по ТАСС). 

Вечером 5 марта президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к нации заявил, что готов начать дискуссию об использовании ядерного оружия страны для защиты Европейского союза (ЕС). По его словам, угрозой для республики и Европы в целом сейчас якобы является Россия. В Кремле такую риторику назвали конфронтационной.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге 7 марта также заявил, что российские власти пристально наблюдают за тем, как в Европе обсуждается милитаризация, поскольку ЕС позиционирует Россию как главного противника.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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