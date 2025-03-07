Туск: Польша должна стремиться получить доступ к ядерному оружию
Польше необходимо стремиться получить доступ к ядерному и другим видам неконвенционального оружия, в частности, через участие в инициативе Франции. Об этом заявил премьер-министр республики Дональд Туск, трансляция выступления велась в эфире TVP Info.
«Польша должна стремиться получить доступ к самым современным возможностям, в том числе связанным с ядерным оружием и современным неконвенциональным оружием. <…> Мы ведем серьезные разговоры с французами по поводу их проекта ядерного зонтика», – сказал Туск в Сейме (цитата по ТАСС).
Вечером 5 марта президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к нации заявил, что готов начать дискуссию об использовании ядерного оружия страны для защиты Европейского союза (ЕС). По его словам, угрозой для республики и Европы в целом сейчас якобы является Россия. В Кремле такую риторику назвали конфронтационной.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге 7 марта также заявил, что российские власти пристально наблюдают за тем, как в Европе обсуждается милитаризация, поскольку ЕС позиционирует Россию как главного противника.