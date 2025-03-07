Туск: Польша должна стремиться получить доступ к ядерному оружию

«Польша должна стремиться получить доступ к самым современным возможностям, в том числе связанным с ядерным оружием и современным неконвенциональным оружием. <…> Мы ведем серьезные разговоры с французами по поводу их проекта ядерного зонтика», – сказал Туск в Сейме (цитата по ТАСС).