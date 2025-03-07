В Кремле пристально наблюдают за милитаризацией Евросоюза

Президент Франции Эммануэль Макрон, обращаясь к нации вечером 5 марта, выступил против перемирия на Украине, отметив, что мир «не может быть построен любой ценой и под российским диктатом и не может быть [результатом] капитуляции Украины». По его словам, Россия «стала угрозой для Франции и Европы», а «путь к миру не может быть без Украины».