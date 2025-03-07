В Кремле пристально наблюдают за милитаризацией Евросоюза
В Кремле пристально наблюдают за милитаризацией Евросоюза, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, этот процесс в первую очередь направлен против России.
«Это потенциально может быть темой для нашей глубокой обеспокоенности и для того, что возникнет необходимость принятия соответствующих ответных мер для обеспечения нашей безопасности. Такая конфронтационная риторика и конфронтационные проработки, которые мы сейчас видим в Брюсселе и в европейских столицах, серьезно диссонируют с настроем на поиски путей мирного урегулирования вокруг Украины», – заключил представитель Кремля.
Накануне, 6 марта, саммит ЕС согласовал план милитаризации Европы на 800 млрд евро. При этом они поручили ЕК найти дополнительные источники финансирования обороны на уровне всего союза. Данное заявление стало первым европейским документом на военную тематику, где не упоминается США. Кроме того, НАТО в данном тексте упоминается лишь один раз. Сам генсек альянса Марк Рютте не был приглашен на экстренный саммит.
Президент Франции Эммануэль Макрон, обращаясь к нации вечером 5 марта, выступил против перемирия на Украине, отметив, что мир «не может быть построен любой ценой и под российским диктатом и не может быть [результатом] капитуляции Украины». По его словам, Россия «стала угрозой для Франции и Европы», а «путь к миру не может быть без Украины».
Президент Франции также выступил в поддержку идеи о размещении европейских войск на Украине, которые «будут там, как только будет подписан мир, чтобы гарантировать его полное соблюдение». Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Европа должна вступить в гонку вооружений и выиграть ее. Его слова передавали «РИА Новости».
25 февраля Министерство иностранных дел России выпустило заявление, в котором сказано, что «европейцы, прочно вставшие на рельсы милитаризма и тем самым обоснованно лишившиеся права претендовать на участие в переговорах о параметрах урегулирования украинского кризиса, все больше оказываются в изоляции».