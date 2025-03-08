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Президента Южной Кореи освободили из следственного изолятора

Ведомости

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль покинул следственный изолятор, после освобождения он приветствовал сторонников, пишет Yonhap.

Ранее на этой неделе Центральный районный суд Сеула отменил арест президента Юна, удовлетворив ходатайство о незаконном содержании политика по делу об объявлении военного положения в декабре 2024 г.

3 декабря 2024 г. Юн под предлогом возникшей угрозы со стороны Северной Кореи ввел военное положение. На фоне этого проход депутатов к парламенту был ограничен, но законодательному органу удалось отменить военное положение.

Официально обвинение в организации мятежа Юну предъявили 26 января, а под арестом политик находился с 15 января. Его также обвиняют в планировании ареста и задержания ключевых политических деятелей, включая спикера парламента У Вон Сика. Защита президента заявляла на заседании в Конституционном суде республики, что военное положение было отменено через два часа и «ни один гражданин не пострадал в период объявления и отмены указа». 25 февраля Юн извинился перед гражданами.

Согласно южнокорейскому законодательству, в случае доказанной вины в организации мятежа Юн может быть приговорен к смертной казни или пожизненному заключению.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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