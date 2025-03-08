Президента Южной Кореи освободили из следственного изолятора

Официально обвинение в организации мятежа Юну предъявили 26 января, а под арестом политик находился с 15 января. Его также обвиняют в планировании ареста и задержания ключевых политических деятелей, включая спикера парламента У Вон Сика. Защита президента заявляла на заседании в Конституционном суде республики, что военное положение было отменено через два часа и «ни один гражданин не пострадал в период объявления и отмены указа». 25 февраля Юн извинился перед гражданами.