Президента Южной Кореи освободили из следственного изолятора
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль покинул следственный изолятор, после освобождения он приветствовал сторонников, пишет Yonhap.
Ранее на этой неделе Центральный районный суд Сеула отменил арест президента Юна, удовлетворив ходатайство о незаконном содержании политика по делу об объявлении военного положения в декабре 2024 г.
3 декабря 2024 г. Юн под предлогом возникшей угрозы со стороны Северной Кореи ввел военное положение. На фоне этого проход депутатов к парламенту был ограничен, но законодательному органу удалось отменить военное положение.
Официально обвинение в организации мятежа Юну предъявили 26 января, а под арестом политик находился с 15 января. Его также обвиняют в планировании ареста и задержания ключевых политических деятелей, включая спикера парламента У Вон Сика. Защита президента заявляла на заседании в Конституционном суде республики, что военное положение было отменено через два часа и «ни один гражданин не пострадал в период объявления и отмены указа». 25 февраля Юн извинился перед гражданами.
Согласно южнокорейскому законодательству, в случае доказанной вины в организации мятежа Юн может быть приговорен к смертной казни или пожизненному заключению.