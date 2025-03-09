Юлия Тимошенко призвала к немедленному завершению конфликта на Украине

6 марта Politico писало, что высокопоставленные чиновники из окружения Трампа провели переговоры с Тимошенко и бывший президентом Украины Петром Порошенко. По данным издания, стороны обсуждали, можно ли быстро провести выборы президента между согласованием временного прекращения огня и до начала полноценных мирных переговоров. Тимошенко подтвердила, что ее команда ведет переговоры с союзниками. При этом она подчеркнула, что о проведении выборов на Украине до достижения мира не может быть и речи.