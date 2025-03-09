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Юлия Тимошенко призвала к немедленному завершению конфликта на Украине

Ведомости

Глава партии «Батькивщина» и бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко призвала как можно скорее завершить боевые действия в республике и осудила заявление главы немецкой разведки Бруно Каля, который предположил, что окончание конфликта в ближайшие годы может создать дополнительные угрозы для Европы.

Тимошенко процитировала в Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) слова Каля, который на этой неделе высказался о рисках завершения конфликта в ближайшие несколько лет. «Если война на Украине завершится раньше 2030 г., Россия сможет использовать свои ресурсы для агрессии против Европы раньше, чем ожидалось», – привела его слова экс-премьер.

Глава немецкой разведки впервые официально подтвердил то, во что Киеву так не хотелось верить, отметила Тимошенко.

«Ценой самого существования Украины и ценой жизней сотен тысяч украинцев кто-то решил заплатить за «истощение» России ради безопасности в Европе? Не думала, что об этом решатся сказать столь официально и открыто», – написала она.

Верховная рада обязана немедленно отреагировать и такой шаг инициируют, добавила экс-премьер Украины. «Войну нужно закончить немедленно и на максимально справедливых условиях», – резюмировала Тимошенко.

Высказывание главы разведки ФРГ 9 марта оценил также гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), участник российской делегации на переговорах с США Кирилл Дмитриев. Он заявил, что страны, которые хотят затянуть конфликт на Украине еще на несколько лет с целью ослабить Россию, заблуждаются и опасны, и призвал к миру.

6 марта Politico писало, что высокопоставленные чиновники из окружения Трампа провели переговоры с Тимошенко и бывший президентом Украины Петром Порошенко. По данным издания, стороны обсуждали, можно ли быстро провести выборы президента между согласованием временного прекращения огня и до начала полноценных мирных переговоров. Тимошенко подтвердила, что ее команда ведет переговоры с союзниками. При этом она подчеркнула, что о проведении выборов на Украине до достижения мира не может быть и речи.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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