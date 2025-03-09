Юлия Тимошенко призвала к немедленному завершению конфликта на Украине
Глава партии «Батькивщина» и бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко призвала как можно скорее завершить боевые действия в республике и осудила заявление главы немецкой разведки Бруно Каля, который предположил, что окончание конфликта в ближайшие годы может создать дополнительные угрозы для Европы.
Тимошенко процитировала в Facebook
Глава немецкой разведки впервые официально подтвердил то, во что Киеву так не хотелось верить, отметила Тимошенко.
«Ценой самого существования Украины и ценой жизней сотен тысяч украинцев кто-то решил заплатить за «истощение» России ради безопасности в Европе? Не думала, что об этом решатся сказать столь официально и открыто», – написала она.
Верховная рада обязана немедленно отреагировать и такой шаг инициируют, добавила экс-премьер Украины. «Войну нужно закончить немедленно и на максимально справедливых условиях», – резюмировала Тимошенко.
Высказывание главы разведки ФРГ 9 марта оценил также гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), участник российской делегации на переговорах с США Кирилл Дмитриев. Он заявил, что страны, которые хотят затянуть конфликт на Украине еще на несколько лет с целью ослабить Россию, заблуждаются и опасны, и призвал к миру.
6 марта Politico писало, что высокопоставленные чиновники из окружения Трампа провели переговоры с Тимошенко и бывший президентом Украины Петром Порошенко. По данным издания, стороны обсуждали, можно ли быстро провести выборы президента между согласованием временного прекращения огня и до начала полноценных мирных переговоров. Тимошенко подтвердила, что ее команда ведет переговоры с союзниками. При этом она подчеркнула, что о проведении выборов на Украине до достижения мира не может быть и речи.