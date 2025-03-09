Глава разведки Германии Бруно Каль в прошлом году заявил, что российские Вооруженные силы способны нанести удар по территории НАТО не позднее 2030 г. В октябре он сказал, что президент России Владимир Путин озабочен не только Украиной, но и «на самом деле созданием нового мирового порядка». Заявления о том, что российские ВС представляют для кого-то опасность, являются абсолютно неправильными, нелогичными и противоречат всему ходу истории, ответили в Кремле.