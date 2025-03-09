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Дмитриев предупредил об опасности затягивания украинского конфликта

Глава разведки ФРГ ранее заявил об угрозе Европе при его завершении раньше 2030 года
Ведомости

Страны, которые хотят затянуть конфликт на Украине еще на несколько лет с целью ослабить Россию, заблуждаются и опасны, миру не нужна бесконечная война, заявил в соцсети X гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), участник российской делегации на переговорах с США Кирилл Дмитриев.

Дмитриев прокомментировал недавнее заявление главы Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каля. Глава разведки указал, как писало DPA, что Россия хочет проверить единство Запада, в том числе надежность ст. 5 устава НАТО о коллективной безопасности. По его мнению, если боевые действия на Украине закончатся раньше 2029 или 2030 гг., у Москвы появится возможность использовать свои «технические, материальные и кадровые ресурсы» для создания угрозы Европе.

«Сенсационная честность: глава разведки Германии предупреждает, что мирное соглашение на Украине до 2029 г. может создать дополнительные угрозы для Европы. Те, кто затягивает конфликт, чтобы попытаться ослабить Россию, заблуждаются и опасны. Миру нужен мир, а не бесконечная война», – написал Дмитриев.

Действие ст. 5 устава НАТО о коллективной безопасности должно быть распространено на территорию Украины, заявила ранее на этой неделе премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Согласно этой статье, нападение на одного члена НАТО считается нападением на всех участников договора. Вашингтон ранее исключил членство Украины в НАТО.

Глава разведки Германии Бруно Каль в прошлом году заявил, что российские Вооруженные силы способны нанести удар по территории НАТО не позднее 2030 г. В октябре он сказал, что президент России Владимир Путин озабочен не только Украиной, но и «на самом деле созданием нового мирового порядка». Заявления о том, что российские ВС представляют для кого-то опасность, являются абсолютно неправильными, нелогичными и противоречат всему ходу истории, ответили в Кремле.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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