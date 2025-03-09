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Володин пригрозил Франции ответом за передачу Киеву доходов от активов РФ

Ведомости

Решение Франции о передаче Киеву доходов от замороженных российских активов нарушает все нормы международного права, за такие действия придется отвечать, заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Его слова приводит сайт нижней палаты.

«Очевидная истерия от бессилия окончательно взяла верх над разумом. Говорил уже это на днях на фоне аналогичных действий британских властей: отвечать за свои действия и возвращать украденное все равно придется», – сказал он.

Спикер Госдумы подчеркнул, что это касается всех «европейских клептократов, кто решит продолжить преступную практику присвоения чужого».

Володин добавил, что французские власти «в состоянии исторической амнезии» забыли, какую цену мир и Россия заплатили за победу над нацизмом. Спустя 80 после Победы, указал он, они вновь «финансируют неонацистов».

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил на этой неделе в интервью La Tribune Dimanche, что его страна выделит Украине вооружение и боеприпасы еще на 195 млн евро. Новый пакет военной помощи профинансируют за счет доходов от замороженных российских активов.

7 марта на Украину поступили 752 млн фунтов стерлингов (около $971 млн), выделенных Великобританией в рамках кредита, обеспеченного доходами от замороженных российских активов. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что эти средства будут направлены на укрепление украинской обороны. Володин говорил, что в будущем Лондону придется вернуть России все принадлежащие ей средства, которые Британия передала Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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