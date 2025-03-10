СВР: в Лондоне раздражены отношением Трампа к России
Власти Великобритании раздражены отношением президента США Дональда Трампа к России. По их мнению, Трамп «демонстрирует пренебрежение к ближайшим союзникам», передает Служба внешней разведки (СВР) России.
«По итогам премьерского визита в США на Даунинг-стрит сделали выводы о том, что "верные друзья" де-факто вышвыривают британцев на обочину процесса переформатирования европейской и глобальной безопасности», – сообщают в СВР (цитата по ТАСС). В ведомстве утверждают, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер был «уязвлен» вопросом американского лидера о том, сможет ли британское правительство противостоять «русским».
5 марта стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон и Стармер готовы выехать в Вашингтон вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским на этой неделе, чтобы предоставить США план урегулирования украинского конфликта, сообщала Daily Mail со ссылкой на дипломатические источники. По информации газеты, Лондон готов принимать меры «на всех уровнях», чтобы убедить США возобновить военную помощь Украине.
В тот же день Соединенные Штаты запретили Великобритании делиться разведданными с Киевом в рамках отказа от поддержки Зеленского.