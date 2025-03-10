СВР: в Лондоне раздражены отношением Трампа к России

«По итогам премьерского визита в США на Даунинг-стрит сделали выводы о том, что "верные друзья" де-факто вышвыривают британцев на обочину процесса переформатирования европейской и глобальной безопасности», – сообщают в СВР (цитата по ТАСС). В ведомстве утверждают, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер был «уязвлен» вопросом американского лидера о том, сможет ли британское правительство противостоять «русским».