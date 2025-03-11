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Рубио: США не обсуждали с Европой смягчение санкций против России

Ведомости

Соединенные Штаты и Европа не обсуждали возможное смягчение антироссийских санкций, заявил госсекретарь США Марко Рубио прессе на пути в Джидду (Саудовская Аравия), где планируется проведение американо-украинских переговоров. Стенограмма его общения с журналистами опубликована на сайте госдепартамента.

«Мы не дошли до этого. И, очевидно, у европейцев есть свой набор санкций, и мы не можем – они должны будут принять решение о том, что они готовы сделать», – ответил госсекретарь США.

По словам Рубио, он «с самого начала говорил», что в конечном результате любое окончательное урегулирование украинского конфликта «должно будет вовлечь европейцев из-за введенных ими санкций».

10 марта «РИА Новости» писали со ссылкой на источник в Совете Евросоюза, что постоянные представители европейских стран не смогли согласовать продление персональных антироссийских санкций со стороны ЕС, решение было перенесено на 12 марта. 27 января главы МИД стран ЕС согласовали продление санкций против РФ еще на полгода.

24 февраля, в третью годовщину спецоперации, Совет ЕС принял 16-й пакет санкций против РФ. Ограничения коснулись 13 банков из России, также был введен запрет на транзакции для кредитных и финансовых организаций, зарегистрированных за пределами РФ и использующих Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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