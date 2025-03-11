Рубио: США не обсуждали с Европой смягчение санкций против России
Соединенные Штаты и Европа не обсуждали возможное смягчение антироссийских санкций, заявил госсекретарь США Марко Рубио прессе на пути в Джидду (Саудовская Аравия), где планируется проведение американо-украинских переговоров. Стенограмма его общения с журналистами опубликована на сайте госдепартамента.
«Мы не дошли до этого. И, очевидно, у европейцев есть свой набор санкций, и мы не можем – они должны будут принять решение о том, что они готовы сделать», – ответил госсекретарь США.
По словам Рубио, он «с самого начала говорил», что в конечном результате любое окончательное урегулирование украинского конфликта «должно будет вовлечь европейцев из-за введенных ими санкций».
10 марта «РИА Новости» писали со ссылкой на источник в Совете Евросоюза, что постоянные представители европейских стран не смогли согласовать продление персональных антироссийских санкций со стороны ЕС, решение было перенесено на 12 марта. 27 января главы МИД стран ЕС согласовали продление санкций против РФ еще на полгода.
24 февраля, в третью годовщину спецоперации, Совет ЕС принял 16-й пакет санкций против РФ. Ограничения коснулись 13 банков из России, также был введен запрет на транзакции для кредитных и финансовых организаций, зарегистрированных за пределами РФ и использующих Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России.