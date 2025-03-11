Экс-президент Филиппин Родриго Дутерте задержан в аэропорту Манилы

Дутерте занял президентское кресло в 2016 г., «пообещав безжалостные, кровавые репрессии, которые избавят страну от наркотиков», отмечает издание. По данным МУСа, после его избрания в процессе операций по борьбе с наркотиками было убито от 12 000 до 30 000 мирных жителей. Значительная часть убитых – мужчины из бедных городских районов, которые были застрелены на улицах полицейскими или неизвестными. Расследование МУСа охватывает предполагаемые преступления, которые были совершены с ноября 2011 г. по июнь 2016 г., включая внесудебные казни в Давао, где Дутерте был мэром, а также по всей стране во время его президентства – до 16 марта 2019 г., когда Филиппины вышли из состава суда.