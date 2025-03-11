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Экс-президент Филиппин Родриго Дутерте задержан в аэропорту Манилы

Ведомости

Бывший президент Филиппин 79-летний Родриго Дутерте был задержан в аэропорту Манилы по ордеру Международного уголовного суда (МУС) в связи с многочисленными убийствами в рамках так называемой «войны с наркотиками». Об этом пишет The Guardian со ссылкой на заявление администрации президента страны.

Дутерте был задержан в аэропорту после возвращения из Гонконга.

«Сегодня утром Интерпол в Маниле получил официальную копию ордера на арест от Международного уголовного суда. На данный момент он [Дутерте] находится под стражей властей», – говорится в сообщении президентского дворца.

Дутерте занял президентское кресло в 2016 г., «пообещав безжалостные, кровавые репрессии, которые избавят страну от наркотиков», отмечает издание. По данным МУСа, после его избрания в процессе операций по борьбе с наркотиками было убито от 12 000 до 30 000 мирных жителей. Значительная часть убитых – мужчины из бедных городских районов, которые были застрелены на улицах полицейскими или неизвестными. Расследование МУСа охватывает предполагаемые преступления, которые были совершены с ноября 2011 г. по июнь 2016 г., включая внесудебные казни в Давао, где Дутерте был мэром, а также по всей стране во время его президентства – до 16 марта 2019 г., когда Филиппины вышли из состава суда.

«Ведомости» писали, что Дутерте запомнился многими радикальными инициативами, включая разрешение на убийство наркоторговцев полицией и гражданами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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