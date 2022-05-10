Президентом Филиппин избран сын свергнутого 36 лет назад диктатора

Сын свергнутого в 1986 г. диктатора Филиппин Фердинанд Маркос-младший лидирует на выборах президента этой страны в Юго-Восточной Азии с населением свыше 100 млн человек. Об этом свидетельствуют распространенные 10 мая предварительные данные избирательной комиссии. Маркос-младший предварительно получил более 31 млн голосов. Своего ближайшего конкурента – вице-президента Лени Робредо он обгоняет более чем вдвое: Робредо получила лишь 14,8 млн голосов. Следом за ней расположился сенатор и известный боксер Мэнни Пакьяо с результатом в 3,6 млн голосов. Другой оппонент Маркоса – мэр Манилы, столицы Филиппин, Франсиско Домагосо, набравший 1,9 млн голосов, уже признал свое поражение и попросил своих сторонников поддержать лидирующего кандидата. «Я хотел бы поздравить бывшего сенатора Фердинанда Маркоса с его лидерством [на выборах]. Мы должны дать шанс новому руководству», – заявил Домагосо во время видеообращения в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). Выборы президента в стране проводятся в один тур, для победы достаточно относительного большинства голосов.