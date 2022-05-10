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Президентом Филиппин избран сын свергнутого 36 лет назад диктатора

Маркос-младший победил, заключив союз с дочерью уходящего президента
Глеб Мишутин
Aaron Favila / AP

Сын свергнутого в 1986 г. диктатора Филиппин Фердинанд Маркос-младший лидирует на выборах президента этой страны в Юго-Восточной Азии с населением свыше 100 млн человек. Об этом свидетельствуют распространенные 10 мая предварительные данные избирательной комиссии. Маркос-младший предварительно получил более 31 млн голосов. Своего ближайшего конкурента – вице-президента Лени Робредо он обгоняет более чем вдвое: Робредо получила лишь 14,8 млн голосов. Следом за ней расположился сенатор и известный боксер Мэнни Пакьяо с результатом в 3,6 млн голосов. Другой оппонент Маркоса – мэр Манилы, столицы Филиппин, Франсиско Домагосо, набравший 1,9 млн голосов, уже признал свое поражение и попросил своих сторонников поддержать лидирующего кандидата. «Я хотел бы поздравить бывшего сенатора Фердинанда Маркоса с его лидерством [на выборах]. Мы должны дать шанс новому руководству», – заявил Домагосо во время видеообращения в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). Выборы президента в стране проводятся в один тур, для победы достаточно относительного большинства голосов.

Президент Филиппин может избираться лишь на один шестилетний срок. Уходящий со своего поста президент Родриго Дутерте запомнился многими радикальными инициативами, в том числе разрешением на убийство наркоторговцев полицией и гражданами. Он неоднократно встречался с президентом России Владимиром Путиным и посетил Москву с визитом в 2017 г., среди прочего обсуждалась закупка российских военных вертолетов и других вооружений. Однако из-за давления США эти сделки не состоялись, говорит человек, близкий к системе военно-технического сотрудничества.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных