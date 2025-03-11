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В Кремле призвали не надевать «розовые очки» в связи с действиями США на Украине

Ведомости

Не стоит «надевать розовые очки» и надеяться на приостановку военной помощи Украине со стороны США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на конференции НИУ ВШЭ «Современные медиа: смысловые стратегии и подготовка кадров».

Песков заявил, что Россия всегда должна быть готова отстаивать свои интересы. Поэтому не стоит надеяться на улучшение ситуации на Украине из-за приостановки поставок военной помощи США или отключения системы Starlink.

«Всегда нужно надеяться на лучшее, но все-таки быть готовыми к худшему», – пояснил Песков.

4 марта президент США Дональд Трамп приостановил военную помощь Киеву. Такое решение американского лидера стало прямым ответом на неприемлемое поведение президента Украины Владимира Зеленского в ходе посещения Вашингтона в конце февраля.

9 марта Трамп сообщил, что для возобновления помощи Киеву со стороны Вашингтона и обмена разведданными президент США хочет увидеть, что отношение Зеленского к мирным переговорам изменилось. 10 марта Трамп рассказал, что США «почти» возобновили обмен разведданными с Украиной.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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