В Кремле призвали не надевать «розовые очки» в связи с действиями США на Украине
Не стоит «надевать розовые очки» и надеяться на приостановку военной помощи Украине со стороны США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на конференции НИУ ВШЭ «Современные медиа: смысловые стратегии и подготовка кадров».
Песков заявил, что Россия всегда должна быть готова отстаивать свои интересы. Поэтому не стоит надеяться на улучшение ситуации на Украине из-за приостановки поставок военной помощи США или отключения системы Starlink.
«Всегда нужно надеяться на лучшее, но все-таки быть готовыми к худшему», – пояснил Песков.
4 марта президент США Дональд Трамп приостановил военную помощь Киеву. Такое решение американского лидера стало прямым ответом на неприемлемое поведение президента Украины Владимира Зеленского в ходе посещения Вашингтона в конце февраля.