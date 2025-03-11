Песков анонсировал встречу Путина и Лукашенко на этой неделе
Президент РФ Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко встретятся на этой неделе. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, лидер Белоруссии «всегда желанный гость» в России.
В Кремле еще 4 марта рассказывали о готовящемся визите Лукашенко в Россию. Песков в ходе брифинга пояснял, что одной из основных тем грядущей встречи станет урегулирование украинского конфликта.
Также пресс-секретарь главы страны говорил, что лидеры РФ и Белоруссии могут обсудить совместную работу по поиску редкоземельных металлов в республике. Правда, отмечалось, что пока конкретных планов на этот счет нет.
26 февраля Совет Федерации РФ ратифицировал договор с Белоруссией о гарантиях безопасности. В соответствии с этим соглашением стороны обязуются оказывать друг другу помощь в случае возникновения угрозы для независимости, конституционного строя или внешних границ Союзного государства. Председатель СФ Валентина Матвиенко тогда отмечала, что в нынешней геополитической ситуации этот договор имеет ключевое значение.