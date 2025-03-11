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Песков анонсировал встречу Путина и Лукашенко на этой неделе

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко встретятся на этой неделе. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, лидер Белоруссии «всегда желанный гость» в России.

В Кремле еще 4 марта рассказывали о готовящемся визите Лукашенко в Россию. Песков в ходе брифинга пояснял, что одной из основных тем грядущей встречи станет урегулирование украинского конфликта.

Также пресс-секретарь главы страны говорил, что лидеры РФ и Белоруссии могут обсудить совместную работу по поиску редкоземельных металлов в республике. Правда, отмечалось, что пока конкретных планов на этот счет нет.

26 февраля Совет Федерации РФ ратифицировал договор с Белоруссией о гарантиях безопасности. В соответствии с этим соглашением стороны обязуются оказывать друг другу помощь в случае возникновения угрозы для независимости, конституционного строя или внешних границ Союзного государства. Председатель СФ Валентина Матвиенко тогда отмечала, что в нынешней геополитической ситуации этот договор имеет ключевое значение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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