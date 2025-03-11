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Песков заявил о фрагментации среди регионов Украины

Ведомости

На Украине присутствует изрядная фрагментация между регионами, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию об «отстранении» Львова от Киева.

«То, что Варшава не прочь поживиться территориями Западной Украины, это в исторической ретроспективе и перспективе не секрет. Могут ли отдельно области на Украине заключать такие контракты? Это, наверное, зависит от внутреннего законодательства», – заявил представитель Кремля.

Об отстранении Львова от Киева 11 марта заявил ТАСС со ссылкой на имеющиеся в распоряжении документы. В своем расследовании агентство написало, что власти Украины якобы договорились с американской лоббистской компанией Color Nine Group о защите своих отдельно взятых интересов за пределами страны.

Агентство также сообщило и о презентациях, которые регионы «показывают» американским лоббистам и инвесторам, в которых отмечается стремление к отдалению от Киева. По данным ТАСС, интерес американцев к региону может вызвать большое количество баптистов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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