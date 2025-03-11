Песков заявил о фрагментации среди регионов Украины

«То, что Варшава не прочь поживиться территориями Западной Украины, это в исторической ретроспективе и перспективе не секрет. Могут ли отдельно области на Украине заключать такие контракты? Это, наверное, зависит от внутреннего законодательства», – заявил представитель Кремля.