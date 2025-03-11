Песков заявил о фрагментации среди регионов Украины
На Украине присутствует изрядная фрагментация между регионами, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию об «отстранении» Львова от Киева.
«То, что Варшава не прочь поживиться территориями Западной Украины, это в исторической ретроспективе и перспективе не секрет. Могут ли отдельно области на Украине заключать такие контракты? Это, наверное, зависит от внутреннего законодательства», – заявил представитель Кремля.
Об отстранении Львова от Киева 11 марта заявил ТАСС со ссылкой на имеющиеся в распоряжении документы. В своем расследовании агентство написало, что власти Украины якобы договорились с американской лоббистской компанией Color Nine Group о защите своих отдельно взятых интересов за пределами страны.
Агентство также сообщило и о презентациях, которые регионы «показывают» американским лоббистам и инвесторам, в которых отмечается стремление к отдалению от Киева. По данным ТАСС, интерес американцев к региону может вызвать большое количество баптистов.