Депутат Госдумы Исламов назначен статс-секретарем – замминистра энергетики РФ«Ведомости» 18 февраля писали о возможности этого кадрового решения
Депутат Госдумы Дмитрий Исламов («Единая Россия») назначен статс-секретарем – заместителем министра энергетики РФ. Об этом сообщает Telegram-канал министерства со ссылкой на распоряжение председателя правительства Михаила Мишустина.
В новой должности Исламов будет координировать деятельность департамента угольной промышленности, а также выполнять ряд иных полномочий, заявили в ведомстве.
Исламову 47 лет, он родом из Кемерова. Окончил Кузбасский государственный технический университет и Московскую школу управления «Сколково». Является кандидатом технических наук. С 2006 г. Исламов работал в администрации Кемеровской области в должности начальника управления программ и инвестиционной политики, а с 2008 по 2016 г. – замгубернатора по экономике и региональному развитию. В 2016 г. был избран депутатом Госдумы. В нижней палате с 2019 г. занимал должность первого заместителя председателя комитета по энергетике.
18 февраля «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что статс-секретарь – заместитель министра энергетики Анастасия Бондаренко, которая занимала этот пост с февраля 2018 г., скоро покинет Минэнерго. Причины отставки не назывались. Один из собеседников «Ведомостей» уточнял, что должность займет Исламов и к нему частично перейдет функционал Бондаренко. Другой утверждал, что в его ведении окажутся все вопросы, которые на тот момент курировала замминистра. Исламов, по словам собеседников, будет курировать также угольную отрасль, логистику и в статусе статс-секретаря – связи с другими федеральными органами исполнительной власти.