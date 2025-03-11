Депутат Госдумы Исламов назначен статс-секретарем – замминистра энергетики РФ

18 февраля «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что статс-секретарь – заместитель министра энергетики Анастасия Бондаренко, которая занимала этот пост с февраля 2018 г., скоро покинет Минэнерго. Причины отставки не назывались. Один из собеседников «Ведомостей» уточнял, что должность займет Исламов и к нему частично перейдет функционал Бондаренко. Другой утверждал, что в его ведении окажутся все вопросы, которые на тот момент курировала замминистра. Исламов, по словам собеседников, будет курировать также угольную отрасль, логистику и в статусе статс-секретаря – связи с другими федеральными органами исполнительной власти.