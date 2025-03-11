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Депутат Госдумы Исламов назначен статс-секретарем – замминистра энергетики РФ

«Ведомости» 18 февраля писали о возможности этого кадрового решения
Ведомости

Депутат Госдумы Дмитрий Исламов («Единая Россия») назначен статс-секретарем – заместителем министра энергетики РФ. Об этом сообщает Telegram-канал министерства со ссылкой на распоряжение председателя правительства Михаила Мишустина.

В новой должности Исламов будет координировать деятельность департамента угольной промышленности, а также выполнять ряд иных полномочий, заявили в ведомстве.

Исламову 47 лет, он родом из Кемерова. Окончил Кузбасский государственный технический университет и Московскую школу управления «Сколково». Является кандидатом технических наук. С 2006 г. Исламов работал в администрации Кемеровской области в должности начальника управления программ и инвестиционной политики, а с 2008 по 2016 г. – замгубернатора по экономике и региональному развитию. В 2016 г. был избран депутатом Госдумы. В нижней палате с 2019 г. занимал должность первого заместителя председателя комитета по энергетике. 

18 февраля «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что статс-секретарь – заместитель министра энергетики Анастасия Бондаренко, которая занимала этот пост с февраля 2018 г., скоро покинет Минэнерго. Причины отставки не назывались. Один из собеседников «Ведомостей» уточнял, что должность займет Исламов и к нему частично перейдет функционал Бондаренко. Другой утверждал, что в его ведении окажутся все вопросы, которые на тот момент курировала замминистра. Исламов, по словам собеседников, будет курировать также угольную отрасль, логистику и в статусе статс-секретаря – связи с другими федеральными органами исполнительной власти.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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