Прокуратура Боснии и Герцеговины постановила задержать Додика

26 февраля суд БиГ приговорил президента Республики Сербской к одному году тюремного заключения и на шесть лет запретил ему заниматься политической деятельностью. Его признали виновным по делу о неподчинении Высокому представителю мирового сообщества Кристиану Шмидту.