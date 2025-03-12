Прокуратура Боснии и Герцеговины постановила задержать Додика
Прокуратура Боснии и Герцеговины (БиГ) постановила Агентству по расследованиям и защите (SIPA) задержать президента Республики Сербской (энтитет БиГ) Милорада Додика, премьер-министра Радована Вишковича и спикера парламента Ненада Стевандича, сообщает радио и телевидение республики (РТРС).
Уточняется, что постановление подписал прокурор Чазим Хасанспахич. Прокуратура БиГ обвиняет официальные лица Республики Сербской в «нападении на конституционный порядок», говорится в сообщении.
6 марта Додик сообщил, что был вызван в прокуратуру БиГ по подозрению в нарушении конституционного порядка.
26 февраля суд БиГ приговорил президента Республики Сербской к одному году тюремного заключения и на шесть лет запретил ему заниматься политической деятельностью. Его признали виновным по делу о неподчинении Высокому представителю мирового сообщества Кристиану Шмидту.