Додик вызван в прокуратуру Боснии и Герцеговины 7 марта
Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины, БиГ) Милорад Додик получил вызов в прокуратуру БиГ по подозрению в нарушении конституционного порядка. Об этом политик сообщил в соцсети X.
«Прокуратура Боснии и Герцеговины приглашает меня завтра дать показания в качестве подозреваемого в разрушении конституционного строя», – говорится в сообщении.
26 февраля суд БиГ приговорил Додика к одному году тюремного заключения и на шесть лет запретил ему заниматься политической деятельностью. Его признали виновным по делу о неподчинении Высокому представителю мирового сообщества Кристиану Шмидту.
В Кремле осудили вынесение приговора Додику. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что преследование носит политический характер.