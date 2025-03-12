В Кремле ожидают деталей переговоров США и Украины в Джидде от Рубио и Уолтца

«Мы исходим из того, что, как и было сказано вчера в Джидде, госсекретарь Рубио и помощник по национальной безопасности Уолтц по различным каналам в эти дни проинформируют нас о деталях состоявшихся переговоров и достигнутых пониманиях», – сказал Песков.