В Кремле ожидают деталей переговоров США и Украины в Джидде от Рубио и Уолтца
Кремль изучает совместное заявление представителей США и Украины по итогам их переговоров в саудовской Джидде и ожидает информирования по деталям встречи от американских представителей делегации – госсекретаря Марко Рубио и советника президента по нацбезопасности Майка Уолтца. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы исходим из того, что, как и было сказано вчера в Джидде, госсекретарь Рубио и помощник по национальной безопасности Уолтц по различным каналам в эти дни проинформируют нас о деталях состоявшихся переговоров и достигнутых пониманиях», – сказал Песков.
Он также не исключил, что может возникнуть и «тема телефонного разговора на высшем уровне», который при необходимости будет оперативно организован.
11 марта в саудовской Джидде состоялись переговоры между американской и украинской делегациями. По итогам встречи представители Киева дали предварительное согласие на 30-дневное прекращение огня в рамках конфликта с Россией. Вашингтон пообещал довести это предложение до Москвы. Технический раунд переговоров о режиме прекращения огня состоится между командами США и Украины уже на следующей неделе, сообщил глава офиса президента республики Андрей Ермак.
Президент США Дональд Трамп также заявил журналистам в Белом доме, что надеется поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным уже на этой неделе.