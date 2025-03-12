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В Кремле ожидают деталей переговоров США и Украины в Джидде от Рубио и Уолтца

Ведомости

Кремль изучает совместное заявление представителей США и Украины по итогам их переговоров в саудовской Джидде и ожидает информирования по деталям встречи от американских представителей делегации – госсекретаря Марко Рубио и советника президента по нацбезопасности Майка Уолтца. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы исходим из того, что, как и было сказано вчера в Джидде, госсекретарь Рубио и помощник по национальной безопасности Уолтц по различным каналам в эти дни проинформируют нас о деталях состоявшихся переговоров и достигнутых пониманиях», – сказал Песков.

Он также не исключил, что может возникнуть и «тема телефонного разговора на высшем уровне», который при необходимости будет оперативно организован.

11 марта в саудовской Джидде состоялись переговоры между американской и украинской делегациями. По итогам встречи представители Киева дали предварительное согласие на 30-дневное прекращение огня в рамках конфликта с Россией. Вашингтон пообещал довести это предложение до Москвы. Технический раунд переговоров о режиме прекращения огня состоится между командами США и Украины уже на следующей неделе, сообщил глава офиса президента республики Андрей Ермак.

Президент США Дональд Трамп также заявил журналистам в Белом доме, что надеется поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным уже на этой неделе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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