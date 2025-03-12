Песков: Путин при контактах с США будет говорить только с Трампом

Трамп говорил, что придерживается жесткой позиции по отношению к России, но при этом «хорошо ладит» с Путиным. Российский президент также комплиментарно отзывался об американском коллеге. 24 января он сообщил, что с Трампом у него всегда были деловые, прагматичные и доверительные отношения.