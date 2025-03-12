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Песков: Путин при контактах с США будет говорить только с Трампом

Ведомости

Президент России Владимир Путин будет вести диалог только с американским президентом Дональдом Трампом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

«Путин не говорит с [госсекретарем США Марко] Рубио, Путин говорит с Трампом», – сказал он.

Песков сообщил, что никаких договоренностей насчет возможного телефонного разговора президентов РФ и США пока нет.

12 февраля Путин и Трамп провели телефонный разговор, при котором обсудили перезапуск российско-американских отношений и договорились о личной встрече. Первые за несколько лет очные переговоры Москвы и Вашингтона состоялись уже 18 февраля в саудовском Эр-Рияде. На них присутствовали представители РФ и США.

В том же месяце, 27 февраля, в турецком Стамбуле состоялась встреча делегаций России и США, посвященная проблемам работы посольств. 6 марта Путин назначил директора департамента Северной Атлантики МИД РФ Александра Дарчиева чрезвычайным и полномочным послом РФ в США.

Трамп говорил, что придерживается жесткой позиции по отношению к России, но при этом «хорошо ладит» с Путиным. Российский президент также комплиментарно отзывался об американском коллеге. 24 января он сообщил, что с Трампом у него всегда были деловые, прагматичные и доверительные отношения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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