Песков: Путин при контактах с США будет говорить только с Трампом
Президент России Владимир Путин будет вести диалог только с американским президентом Дональдом Трампом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Путин не говорит с [госсекретарем США Марко] Рубио, Путин говорит с Трампом», – сказал он.
Песков сообщил, что никаких договоренностей насчет возможного телефонного разговора президентов РФ и США пока нет.
12 февраля Путин и Трамп провели телефонный разговор, при котором обсудили перезапуск российско-американских отношений и договорились о личной встрече. Первые за несколько лет очные переговоры Москвы и Вашингтона состоялись уже 18 февраля в саудовском Эр-Рияде. На них присутствовали представители РФ и США.
В том же месяце, 27 февраля, в турецком Стамбуле состоялась встреча делегаций России и США, посвященная проблемам работы посольств. 6 марта Путин назначил директора департамента Северной Атлантики МИД РФ Александра Дарчиева чрезвычайным и полномочным послом РФ в США.