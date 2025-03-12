В Кремле заявили об успешном продвижении российских войск в Курской области

10 марта ТАСС подсчитал на основе данных Минобороны, что после вторжения украинской армии в Курскую область 6 августа 2024 г. российские военные вернули контроль над 32 населенными пунктами в регионе. 11 марта российское оборонное ведомство сообщило, что военные ВС РФ за сутки вернули под контроль 12 населенных пунктов в Курской области. 12 марта были освобождены еще пять населенных пунктов в регионе.