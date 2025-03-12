В Кремле заявили об успешном продвижении российских войск в Курской области
Российские военнослужащие с успехом продвигаются в Курской области и возвращают контроль над территориями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прессе.
По словам Пескова, в Кремле внимательно следят за всей информацией, поступающей от Вооруженных сил (ВС) России.
«Те данные, которые дают наши военные, свидетельствуют о том, что наши войска успешно продвигаются в Курской области, освобождают те районы, которые находились под контролем боевиков, динамика хорошая», – сказал он.
10 марта ТАСС подсчитал на основе данных Минобороны, что после вторжения украинской армии в Курскую область 6 августа 2024 г. российские военные вернули контроль над 32 населенными пунктами в регионе. 11 марта российское оборонное ведомство сообщило, что военные ВС РФ за сутки вернули под контроль 12 населенных пунктов в Курской области. 12 марта были освобождены еще пять населенных пунктов в регионе.
12 марта El Pais со ссылкой на источник писала, что вооруженные силы Украины (ВСУ) ожидают завершения операции в Курской области в течение нескольких недель или даже дней. Днем ранее, 11 марта, украинский военный говорил The Washington Post, что российские военные установили контроль над маршрутами снабжения ВСУ.