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В Кремле заявили об успешном продвижении российских войск в Курской области

Ведомости

Российские военнослужащие с успехом продвигаются в Курской области и возвращают контроль над территориями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прессе.

По словам Пескова, в Кремле внимательно следят за всей информацией, поступающей от Вооруженных сил (ВС) России.

«Те данные, которые дают наши военные, свидетельствуют о том, что наши войска успешно продвигаются в Курской области, освобождают те районы, которые находились под контролем боевиков, динамика хорошая», – сказал он.

10 марта ТАСС подсчитал на основе данных Минобороны, что после вторжения украинской армии в Курскую область 6 августа 2024 г. российские военные вернули контроль над 32 населенными пунктами в регионе. 11 марта российское оборонное ведомство сообщило, что военные ВС РФ за сутки вернули под контроль 12 населенных пунктов в Курской области. 12 марта были освобождены еще пять населенных пунктов в регионе.

12 марта El Pais со ссылкой на источник писала, что вооруженные силы Украины (ВСУ) ожидают завершения операции в Курской области в течение нескольких недель или даже дней. Днем ранее, 11 марта, украинский военный говорил The Washington Post, что российские военные установили контроль над маршрутами снабжения ВСУ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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