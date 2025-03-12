Лавров: Киев проигрывает и теряет территории из-за обмана
Украинцы проигрывают, когда обманывают, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американским блогерам Марио Науфалу, Ларри Джонсону и Эндрю Наполитано, текст которого опубликован на сайте МИД РФ.
По словам министра, если бы украинские власти «сотрудничали и реализовывали свою же собственную инициативу», то они сохранили бы границы 1991 г. «без Крыма, без какой-то части Донбасса».
«Каждый раз, когда они обманывают, они проигрывают. Этот процесс продолжается», – сказал Лавров.
В частности, он отметил, что если бы Киев выполнил минские соглашения, Украина все еще была бы в границах 1991 г., но без Крыма, так как Крым не упоминался в ходе минских переговоров.
12 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об успешном продвижении в Курской области российских военнослужащих и возвращении контроля над территориями, ранее оккупированными вооруженными силами Украины (ВСУ).
11 марта в саудовской Джидде состоялись переговоры между американской и украинской делегациями. По их итогам стороны опубликовали совместное заявление, в котором говорилось, что Украина согласилась на немедленное 30-дневное прекращение огня с возможностью продления по взаимному согласию. Вашингтон обязался довести это предложение до Москвы. На брифинге 12 марта Песков допустил возможные контакты с США на высшем уровне при необходимости, но, по его словам, на данный момент с американской стороны не поступало запроса о переговорах главы США Дональда Трампа с Путиным.