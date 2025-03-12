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Лавров: Киев проигрывает и теряет территории из-за обмана

Ведомости

Украинцы проигрывают, когда обманывают, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американским блогерам Марио Науфалу, Ларри Джонсону и Эндрю Наполитано, текст которого опубликован на сайте МИД РФ.

По словам министра, если бы украинские власти «сотрудничали и реализовывали свою же собственную инициативу», то они сохранили бы границы 1991 г. «без Крыма, без какой-то части Донбасса».

«Каждый раз, когда они обманывают, они проигрывают. Этот процесс продолжается», – сказал Лавров.

В частности, он отметил, что если бы Киев выполнил минские соглашения, Украина все еще была бы в границах 1991 г., но без Крыма, так как Крым не упоминался в ходе минских переговоров.

12 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об успешном продвижении в Курской области российских военнослужащих и возвращении контроля над территориями, ранее оккупированными вооруженными силами Украины (ВСУ).

11 марта в саудовской Джидде состоялись переговоры между американской и украинской делегациями. По их итогам стороны опубликовали совместное заявление, в котором говорилось, что Украина согласилась на немедленное 30-дневное прекращение огня с возможностью продления по взаимному согласию. Вашингтон обязался довести это предложение до Москвы. На брифинге 12 марта Песков допустил возможные контакты с США на высшем уровне при необходимости, но, по его словам, на данный момент с американской стороны не поступало запроса о переговорах главы США Дональда Трампа с Путиным.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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