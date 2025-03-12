Лавров: Киев проигрывает и теряет территории из-за обмана

11 марта в саудовской Джидде состоялись переговоры между американской и украинской делегациями. По их итогам стороны опубликовали совместное заявление, в котором говорилось, что Украина согласилась на немедленное 30-дневное прекращение огня с возможностью продления по взаимному согласию. Вашингтон обязался довести это предложение до Москвы. На брифинге 12 марта Песков допустил возможные контакты с США на высшем уровне при необходимости, но, по его словам, на данный момент с американской стороны не поступало запроса о переговорах главы США Дональда Трампа с Путиным.