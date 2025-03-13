Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Президенты Киргизии и Таджикистана подписали договор о госгранице между странами

Переговоры о ее делимитации продолжались с декабря 2002 года
Ведомости

Президенты Таджикистана и Киргизии Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров подписали в Бишкеке договор о государственной границе после более 20 лет переговоров между странами о спорных участках. Лидеры республики по видеосвязи открыли два контрольно-пропускных пункта. Об этом сообщается на сайте президента Таджикистана.

Рахмон и Жапаров также подписали совместное заявление о дальнейшем укреплении дружбы и добрососедства. В частности, республики планируют восстановить движение наземного и воздушного транспорта. Всего на встрече подписано 16 новых документов о сотрудничестве, включая взаимодействие в экономической, торговой, культурно-гуманитарной сферах, в области сельского хозяйства, а также о строительстве и эксплуатации автомобильных дорог.

В рамках переговоров главами государств также принято решение об учреждении межправительственного совета под руководством премьер-министров. Этому новому механизму поставлена задача увеличить объем взаимной торговли до $500 млн.

Длина государственной границы между Киргизией и Таджикистаном составляет примерно 980 км. С декабря 2002 г. шли переговоры о делимитации, то есть о точном определении и нанесении границы на карту. Из-за нерешенного вопроса происходили столкновения между местными жителями и военными. В частности, 14 сентября 2022 г. на киргизско-таджикской границе случился конфликт, в ходе которого с обеих сторон погибли десятки человек и были ранены более 200 граждан. Позднее Бишкек заявил, что Таджикистан пытается захватить территории республики. Таджикистан, в свою очередь, обвинил Бишкек в нападении на пограничную заставу «Душанбе» с использованием тяжелого вооружения.

4 декабря 2024 г. республики достигли договоренности и полностью завершили описание общей государственной границы. В марте этого года Жапаров рассказал, что страны провели обмен спорными участками на границе в процессе делимитации. Он отметил, что теперь в этом вопросе «поставлена точка, учтены интересы обеих сторон».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных