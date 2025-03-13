Президенты Киргизии и Таджикистана подписали договор о госгранице между странами

Президенты Киргизии и Таджикистана подписали договор о госгранице между странамиПереговоры о ее делимитации продолжались с декабря 2002 года
Президенты Таджикистана и Киргизии Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров подписали в Бишкеке договор о государственной границе после более 20 лет переговоров между странами о спорных участках. Лидеры республики по видеосвязи открыли два контрольно-пропускных пункта. Об этом сообщается на сайте президента Таджикистана.
Рахмон и Жапаров также подписали совместное заявление о дальнейшем укреплении дружбы и добрососедства. В частности, республики планируют восстановить движение наземного и воздушного транспорта. Всего на встрече подписано 16 новых документов о сотрудничестве, включая взаимодействие в экономической, торговой, культурно-гуманитарной сферах, в области сельского хозяйства, а также о строительстве и эксплуатации автомобильных дорог.
В рамках переговоров главами государств также принято решение об учреждении межправительственного совета под руководством премьер-министров. Этому новому механизму поставлена задача увеличить объем взаимной торговли до $500 млн.
Длина государственной границы между Киргизией и Таджикистаном составляет примерно 980 км. С декабря 2002 г. шли переговоры о делимитации, то есть о точном определении и нанесении границы на карту. Из-за нерешенного вопроса происходили столкновения между местными жителями и военными. В частности, 14 сентября 2022 г. на киргизско-таджикской границе случился конфликт, в ходе которого с обеих сторон погибли десятки человек и были ранены более 200 граждан. Позднее Бишкек заявил, что Таджикистан пытается захватить территории республики. Таджикистан, в свою очередь, обвинил Бишкек в нападении на пограничную заставу «Душанбе» с использованием тяжелого вооружения.
4 декабря 2024 г. республики достигли договоренности и полностью завершили описание общей государственной границы. В марте этого года Жапаров рассказал, что страны провели обмен спорными участками на границе в процессе делимитации. Он отметил, что теперь в этом вопросе «поставлена точка, учтены интересы обеих сторон».