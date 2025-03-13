Президенты Киргизии и Таджикистана подписали договор о госгранице между странами

Длина государственной границы между Киргизией и Таджикистаном составляет примерно 980 км. С декабря 2002 г. шли переговоры о делимитации, то есть о точном определении и нанесении границы на карту. Из-за нерешенного вопроса происходили столкновения между местными жителями и военными. В частности, 14 сентября 2022 г. на киргизско-таджикской границе случился конфликт, в ходе которого с обеих сторон погибли десятки человек и были ранены более 200 граждан. Позднее Бишкек заявил, что Таджикистан пытается захватить территории республики. Таджикистан, в свою очередь, обвинил Бишкек в нападении на пограничную заставу «Душанбе» с использованием тяжелого вооружения.