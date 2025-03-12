Содружество независимых государств: история и цели организации

Первыми Беловежские соглашения ратифицировали парламенты Украины и Белоруссии (10 декабря), а также России (12 декабря). 21 декабря в Алматы (на тот момент – столица Казахстана) был подписан протокол к Соглашению о создании СНГ, а также Декларация о целях и принципах СНГ. Эти документы также подписали Азербайджан, Армения, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Последней к СНГ присоединилась Грузия. В 2008 г. после проведения Россией «операции по принуждению к миру» она вышла из Содружества.