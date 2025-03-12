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Содружество независимых государств: история и цели организации

Кто входит в СНГ и чем занимаются его структуры
Елизавета Бучукина
Дмитрий Дудо / РИА Новости
Дмитрий Дудо / РИА Новости

Содружество независимых государств (СНГ) – это международная организация, образованная странами бывшего СССР с целью сотрудничества в политической, экономической, экологической, гуманитарной и культурной областях.

История создания СНГ

Соглашение о создании СНГ было подписано 8 декабря 1991 г. высшими должностными лицами России, Белоруссии и Украины в Беловежской пуще, благодаря чему документ получил название Беловежские соглашения. В преамбуле они констатировали, что Союз ССР, «как субъект международного права и геополитическая реальность», прекратил свое существование. 

Создание СНГ было обусловлено необходимостью обеспечить безболезненный переход от единого союзного государства к системе суверенных национальных государств на месте бывшего СССР. 

Кто входит в СНГ

Первыми Беловежские соглашения ратифицировали парламенты Украины и Белоруссии (10 декабря), а также России (12 декабря). 21 декабря в Алматы (на тот момент – столица Казахстана) был подписан протокол к Соглашению о создании СНГ, а также Декларация о целях и принципах СНГ. Эти документы также подписали Азербайджан, Армения, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Последней к СНГ присоединилась Грузия. В 2008 г. после проведения Россией «операции по принуждению к миру» она вышла из Содружества. 

Туркменистан и Украина не ратифицировали Устав СНГ, принятый 22 января 1993 г. В результате они никогда не считали себя членами организации. Туркменистан с 2005 г. позиционирует себя как ассоциированный член СНГ, а Украина, относившая себя только к странам-учредителям, в 2018 г. завершила полный выход из структур Содружества.

Основные цели СНГ

Среди ключевых целей Содружества:

  • развитие государств-членов в рамках общего экономического пространства;

  • сотрудничество в обеспечении международного мира и безопасности, в том числе по вопросам разоружения;

  • обеспечение прав и свобод человека;

  • содействие гражданам государств-членов в свободном общении, контактах и передвижении;

  • мирное разрешение споров и конфликтов между государствами Содружества.

Органы СНГ и их функции

Совет глав государств (СГГ) – высший орган Содружества, в котором принимаются решения по стратегическим вопросам. С 1 января 2025 г. председательство в СНГ перешло Таджикистану;

Совет глав правительств (СГП) – орган, принимающий решения по проектам наиболее значимых документов, которые вносятся на последующее рассмотрение СГГ;

Совет министров иностранных дел (СМИД) – основной исполнительный орган, обеспечивающий сотрудничество во внешнеполитической деятельности СНГ и взаимодействие дипломатических служб его членов;

Совет министров обороны (СМО) – орган по вопросам военной политики и военного строительства. Членами СМО являются министры обороны государств-участников;

Совет командующих Пограничными войсками (СКПВ) – орган СГГ по вопросам координации охраны внешних границ Содружества и обеспечения стабильного положения на них;

Экономический совет – основной исполнительный орган, который обеспечивает выполнение соглашений, принятых в рамках СНГ, решений СГГ и СГП о зонах свободной торговли, а также по иным вопросам социально-экономического сотрудничества. В состав Экономсовета входят заместители глав правительств государств СНГ;

Межпарламентская ассамблея государств СНГ (МПА СНГ) проводит межпарламентские консультации, обсуждает вопросы сотрудничества, разрабатывает предложения в сферах деятельности национальных парламентов. 

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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