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Песков связал появление Путина в камуфляже с операцией в Курской области

Ведомости

Появление президента РФ Владимира Путина в военной форме является сигналом решимости к скорейшему завершению операции в Курской области, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину.

Песков рассказал, что 12 марта Путину было доложено о том, что операция в Курской области вошла в заключительную фазу. Пресс-секретарь президента также выразил надежду на то, что в скором времени «в этом плане можно будет вздохнуть спокойно».

Газета The Washington Post 13 марта писала о том, что появление Путина в камуфляжной форме можно расценивать как «дерзкое военное послание». В сообщении говорилось, что российский президент таким образом отметил успехи в наступлении на украинские войска в Курской области.

12 марта Путин посетил Курскую область, где провел совещание на одном из пунктов управления группировкой Вооруженных сил РФ. Визит президента стал первым после вторжения в регион украинских военных в августе 2024 г. Песков в ходе брифинга 13 марта говорил, что приезд Путина в Курскую область в военной форме является решением президента, которое он посчитал необходимым.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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