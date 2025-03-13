Песков связал появление Путина в камуфляже с операцией в Курской области
Появление президента РФ Владимира Путина в военной форме является сигналом решимости к скорейшему завершению операции в Курской области, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину.
Песков рассказал, что 12 марта Путину было доложено о том, что операция в Курской области вошла в заключительную фазу. Пресс-секретарь президента также выразил надежду на то, что в скором времени «в этом плане можно будет вздохнуть спокойно».
Газета The Washington Post 13 марта писала о том, что появление Путина в камуфляжной форме можно расценивать как «дерзкое военное послание». В сообщении говорилось, что российский президент таким образом отметил успехи в наступлении на украинские войска в Курской области.
12 марта Путин посетил Курскую область, где провел совещание на одном из пунктов управления группировкой Вооруженных сил РФ. Визит президента стал первым после вторжения в регион украинских военных в августе 2024 г. Песков в ходе брифинга 13 марта говорил, что приезд Путина в Курскую область в военной форме является решением президента, которое он посчитал необходимым.