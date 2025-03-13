WP назвала появление Путина в камуфляже в Курской области военным посланием
Посещение Курской области президентом России Владимиром Путиным в камуфляжной форме можно расценивать как «дерзкое военное послание», пишет The Washington Post.
«В преддверии переговоров с официальными лицами США о предложенном 30-дневном прекращении огня в войне с Украиной президент России Владимир Путин отправил дерзкое военное послание, появившись в камуфляжной форме, чтобы отметить успехи в наступлении на украинские войска в Курской области», – говорится в публикации.
12 марта Путин посетил Курскую область, где провел совещание на одном из пунктов управления группировкой Вооруженных сил (ВС) РФ. Визит президента стал первым после вторжения в регион украинских военных в августе 2024 г. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил верховному главнокомандующему, что российские войска вернули контроль над более 86% территории региона, ранее занятой украинскими военными. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что приезд Путина в Курскую область в военной форме является его решением, которое он посчитал необходимым.
13 марта Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск «Север» вернули контроль над городом Суджа, а также над населенными пунктами Меловой и Подол в Курской области. Вечером 12 марта главнокомандующий вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский допускал продолжение отступления украинских войск с целью сохранения личного состава.
По данным Flight Radar, самолет, числящийся за компанией Witkoff спецпосланника президента США Дональда Трампа – Стивена Уиткоффа, 13 марта приземлился в Москве. Портал Axios со ссылкой на источники писал, что Уиткофф в этот день прибудет в Россию. 11 марта в саудовской Джидде состоялись переговоры между делегациями США и Украины, по итогам которых представители Киева предварительно согласились на 30-дневное прекращение огня в конфликте с РФ. Вашингтон обязался довести это предложение до Кремля. 12 марта Трамп сообщил, что направил в Россию делегацию для переговоров по Украине.