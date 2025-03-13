WP назвала появление Путина в камуфляже в Курской области военным посланием

По данным Flight Radar, самолет, числящийся за компанией Witkoff спецпосланника президента США Дональда Трампа – Стивена Уиткоффа, 13 марта приземлился в Москве. Портал Axios со ссылкой на источники писал, что Уиткофф в этот день прибудет в Россию. 11 марта в саудовской Джидде состоялись переговоры между делегациями США и Украины, по итогам которых представители Киева предварительно согласились на 30-дневное прекращение огня в конфликте с РФ. Вашингтон обязался довести это предложение до Кремля. 12 марта Трамп сообщил, что направил в Россию делегацию для переговоров по Украине.